Diego Simeone es fixa en un futbolista de l'Espanyol: El vol a l'Atlètic de Madrid

Hi ha decisions que marquen el rumb d'un club. Jugadors la projecció dels quals transcendeix els resultats setmanals i el futur dels quals genera un debat constant als despatxos. Així ocorre amb un dels noms propis del futbol espanyol en aquesta temporada. El seu rendiment està sent tan excel·lent que ha despertat l'interès de diversos grans d'Europa. I, segons ha transcendit, un d'aquests gegants no és altre que l'Atlètic de Madrid, amb Diego Simeone al capdavant.

Joan Garcia ho ha tornat a fer. El porter de l'Espanyol no només ha quallat una temporada impecable sota pals, sinó que ha aconseguit el més difícil: la regularitat absoluta. Ha disputat els 27 partits possibles de LaLiga 2024/2025, acumulant el 100 % de minuts i sent titular en tots ells. Ha rebut 39 gols, una xifra assumible si es té en compte el context defensiu de l'equip, i ha deixat la seva porteria a zero en quatre ocasions.

| @RCDEspanyol

Però més enllà dels números, hi ha detalls que expliquen per què Simeone el té a la seva agenda. Joan ha aturat un 33 % dels penals que li han llançat —una xifra d'elit— i ha demostrat una maduresa impròpia de la seva edat en els moments més tensos dels partits. A més, ha sabut gestionar els partits sense deixar-se portar per la pressió: ni una expulsió, ni una doble groga. Només dues targetes grogues en tota la temporada. I tot això amb tan sols 23 anys.

L'Atlètic busca relleu per a Oblak

Des del Metropolitano no ho oculten: el porter català agrada. I molt. Jan Oblak, encara que continua sent una referència sota pals, ja no representa el futur. El club matalasser ha posat el focus en el de Sabadell com a relleu generacional i no és la primera vegada que ho fa. L'interès ve de lluny i s'ha reactivat en les últimes setmanes amb més força que mai, segons afirmen des del Mundo Deportivo.

Diego Simeone veu en Joan Garcia un perfil idoni: sobri, fred, contundent en l'un contra un i amb una gran capacitat de lideratge silenciós. El seu nom apareix amb força a la llista de possibles fitxatges de l'Atlètic per al pròxim estiu, encara que l'operació no serà senzilla.

L'Espanyol no té intenció de negociar per sota de la clàusula de rescissió, que actualment està fixada en 25 milions d'euros. Una xifra que podria augmentar fins als 30 si el jugador debuta amb la selecció absoluta espanyola. Des del club blanc-i-blau insisteixen: Joan només sortirà per l'import íntegre de la seva clàusula. Res més.

L'as a la màniga de l'Espanyol

La direcció esportiva perica no vol repetir errors del passat. Joan és el major actiu del club, i en cas de traspàs, es buscarà un acord que beneficiï ambdues parts. No es descarta, fins i tot, una fórmula que ja es va plantejar l'estiu passat amb l'Arsenal: venda i cessió immediata durant una temporada més.

Aquest model permetria a l'Espanyol retenir el seu porter estrella una temporada addicional, rebre una injecció econòmica milionària i donar marge per planificar un relleu de garanties. Per la seva banda, l'Atlètic asseguraria un porter de futur sense comprometre immediatament la seva estructura esportiva ni el seu delicat equilibri financer.

El nom de Joan Garcia ja està en majúscules dins del mercat de fitxatges. Arsenal, Barça i Atlètic de Madrid han mostrat interès. Però és el club blanc-i-vermell el que sembla haver fet el pas més ferm. L'operació es perfila com una de les grans novel·les del mercat d'estiu.

Des de Cornellà-El Prat tenen clar que, si Joan surt, ho farà deixant empremta i una bona suma a les arques. I des de Madrid, conscients del potencial que tenen entre mans, es mouen amb discreció però determinació. L'únic segur és que Joan serà protagonista. La resta, està per decidir.