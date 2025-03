Diego Simeone se fija en un futbolista de Espanyol: Lo quiere en el Atlético de Madrid

Hay decisiones que marcan el rumbo de un club. Jugadores cuya proyección trasciende los resultados semanales y cuyo futuro genera un debate constante en los despachos. Así ocurre con uno de los nombres propios del fútbol español en esta temporada. Su rendimiento está siendo tan sobresaliente que ha despertado el interés de varios grandes de Europa. Y, según ha trascendido, uno de esos gigantes no es otro que el Atlético de Madrid, con Diego Simeone a la cabeza.

Joan Garcia lo ha vuelto a hacer. El guardameta del Espanyol no sólo ha cuajado una temporada impecable bajo palos, sino que ha logrado lo más difícil: la regularidad absoluta. Ha disputado los 27 partidos posibles de LaLiga 2024/2025, acumulando el 100 % de minutos y siendo titular en todos ellos. Ha recibido 39 goles, una cifra asumible si se tiene en cuenta el contexto defensivo del equipo, y ha dejado su portería a cero en cuatro ocasiones.

Pero más allá de los números, hay detalles que explican por qué Simeone lo tiene en su agenda. Joan ha parado un 33 % de los penaltis que le han lanzado —una cifra de élite— y ha demostrado una madurez impropia de su edad en los momentos más tensos de los partidos. Además, ha sabido gestionar los partidos sin dejarse llevar por la presión: ni una expulsión, ni una doble amarilla. Apenas dos tarjetas amarillas en toda la temporada. Y todo ello con tan solo 23 años.

El Atlético busca relevo para Oblak

Desde el Metropolitano no lo ocultan: el portero gusta. Y mucho. Jan Oblak, aunque sigue siendo una referencia bajo palos, ya no representa el futuro. El club colchonero ha puesto el foco en el de Sabadell como relevo generacional y no es la primera vez que lo hace. El interés viene de lejos y se ha reactivado en las últimas semanas con más fuerza que nunca, según aseveran desde el Mundo Deportivo.

Diego Simeone ve en Joan Garcia un perfil idóneo: sobrio, frío, contundente en el uno contra uno y con una gran capacidad de liderazgo silencioso. Su nombre aparece con fuerza en la lista de posibles fichajes del Atlético para el próximo verano, aunque la operación no será sencilla.

El Espanyol no tiene intención de negociar por debajo de la cláusula de rescisión, que actualmente está fijada en 25 millones de euros. Una cifra que podría aumentar hasta los 30 si el jugador debuta con la selección absoluta española. Desde el club blanquiazul insisten: Joan sólo saldrá por el importe íntegro de su cláusula. Nada más.

El as en la manga del Espanyol

La dirección deportiva perica no quiere repetir errores del pasado. Joan es el mayor activo del club, y en caso de traspaso, se buscará un acuerdo que beneficie a ambas partes. No se descarta, incluso, una fórmula que ya se barajó el pasado verano con el Arsenal: venta y cesión inmediata durante una temporada más.

Este modelo permitiría al Espanyol retener a su portero estrella una temporada adicional, recibir una inyección económica millonaria y dar margen para planificar un relevo de garantías. Por su parte, el Atlético aseguraría a un portero de futuro sin comprometer de inmediato su estructura deportiva ni su delicado equilibrio financiero.

El nombre de Joan Garcia está ya en mayúsculas dentro del mercado de fichajes. Arsenal, Barça y Atlético de Madrid han mostrado interés. Pero es el club rojiblanco el que parece haber dado el paso más firme. La operación se perfila como una de las grandes novelas del mercado de verano.

Desde Cornellà-El Prat tienen claro que, si Joan sale, lo hará dejando huella y una buena suma en las arcas. Y desde Madrid, conscientes del potencial que tienen entre manos, se mueven con discreción pero determinación. Lo único seguro es que Joan será protagonista. Lo demás, está por decidir.