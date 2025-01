Moviment del Málaga perquè una perla no se'n vagi: Les exigències del jugador

La irrupció de Kevin Medina al Màlaga CF ha estat, sens dubte, una de les millors notícies de les últimes temporades per a l'afició blanquiblava. El jove davanter de 23 anys, que viu la seva tercera campanya consecutiva al primer equip i la quarta en total. S'ha convertit en una de les il·lusions del club de cara al futur.

Tant és així que el mateix Sergio Pellicer, entrenador del conjunt de la Costa del Sol, ha dipositat en ell una gran confiança; atorgant-li cada cop més minuts i protagonisme. En el que va de curs 2024/25, Kevin ha respost amb 2 gols i 1 assistència en els 14 partits de lliga que ha disputat. Demostrant la seva capacitat per desequilibrar i la seva notable aportació ofensiva.

Un jugador clau per a les aspiracions del Màlaga

La importància de Kevin per al projecte malaguista és innegable. Tanmateix, l'entitat s'enfronta a un problema gens menor: el jugador va entrar aquest estiu en el seu últim any de contracte, amb vigència fins al 30 de juny de 2025. En altres paraules, de no renovar-lo a temps, el futbolista quedaria lliure per negociar amb qualsevol altre equip a partir de l'1 de gener.

| Geert De Geyter, Málaga CF

I podria marxar gratis al terme del seu vincle, ocasionant un perjudici econòmic i esportiu considerable per al Màlaga. Tant des del club com des de l'entorn del jugador s'ha vingut parlant d'una possible extensió contractual, però segons informa Diario SUR, el procés està actualment “completament estancat”.

El cert és que en els últims mesos es va arribar a un principi d'acord per renovar a Kevin Medina, però tot es va truncar quan l'atacant va canviar d'agent. Aquest moviment va deixar en paper mullat l'entesa inicial, obligant el Màlaga a començar de zero les converses. Mentrestant, el rellotge corre i l'amenaça que Kevin pugui escoltar ofertes d'altres equips a començaments del nou any preocupa.

Ell vol seguir a casa seva

El davanter malagueny, per la seva banda, no amaga el seu desig de continuar. Fa només unes setmanes va concedir una entrevista a La Opinión de Málaga, on va subratllar la rellevància que l'equip té per a ell. Recordant que hi va haver una oferta del Granada que en cap moment va contemplar seriosament.

Fins i tot va al·ludir a la cessió que va viure al Gil Vicente de Portugal, per la qual l'entitat lusitana va abonar 500.000 euros. Segons Kevin, aquest préstec es va produir per circumstàncies internes al club, però sempre ha manifestat la seva intenció de brillar a l'entitat que considera la seva casa.

Amb tot, l'ariet es mostra ferm que el Màlaga ha de “valorar-lo com ell valora el Màlaga”. Aquestes paraules revelen que, malgrat la seva predisposició a continuar, busca un reconeixement contractual d'acord amb la importància que està adquirint a l'equip.

Avui dia, la direcció esportiva treballa contra rellotge per reprendre les negociacions i acostar posicions. Encara que Kevin insisteix que desitja quedar-se, la pilota està també a la teulada dels dirigents, que hauran de buscar l'equilibri econòmic i satisfer les demandes del jugador.