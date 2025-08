El Dépor ja té el seu pla B per al centre del camp: Fitxatge top de Primera

La temporada passada, el Deportivo de la Corunya va saber aprofitar la inèrcia positiva dels equips que aconsegueixen ascensos patits i, des de llavors, l'exigència no ha deixat de créixer a Riazor. El club gallec no vol deixar cap detall a l'atzar de cara a un curs que es presenta tan il·lusionant com desafiador a la categoria de plata. El mercat de fitxatges d'estiu 2025, fins ara, ha estat mogut i la direcció esportiva, liderada per Fernando Soriano, està accelerant els moviments per tancar un centre del camp que aporti estabilitat i solucions ofensives.

La contractació de Giacomo Quagliata, José Gragera i Miguel Loureiro ha suposat un impuls per a la plantilla, però a la Corunya volen posar la cirera al mig del camp. El fitxatge d'un migcampista creatiu que completi el trencaclosques blanc-i-blau s'ha convertit en prioritat, amb el nom de Riki sobre la taula des de fa setmanes. Tanmateix, les negociacions amb l'Albacete s'han encallat, forçant el club a explorar alternatives immediates per no perdre temps.

Antonio Sánchez, polivalència i experiència després d'anys a l'elit del Mallorca

En aquest context, Antonio Sánchez emergeix com el gran objectiu alternatiu per a la direcció esportiva. Segons va avançar COPE Mallorca i va poder confirmar el periodista Juan Carlos Taura, el Deportivo ha intensificat els contactes pel futbolista mallorquí davant l'aturada en l'operació Riki. Antonio Sánchez, de 27 anys, fa temps que madura la possibilitat de canviar d'aires després d'una última temporada amb poc protagonisme al Mallorca.

| RCD Mallorca

Tot i haver renovat fins al 2027, la manca de minuts ha estat un llast en la seva carrera i el mateix jugador va manifestar la seva desil·lusió fa uns mesos en declaracions públiques.

El futbolista destaca per la seva polivalència: pot actuar en el doble pivot, com a interior, mitjapunta i fins i tot ocupar la banda o el lateral, cosa que valoren a la Corunya per afrontar una campanya amb calendari comprimit i múltiples baixes per sanció o lesions. Antonio Sánchez és producte de la pedrera de Son Moix i, tot i que està arrelat a l'illa, mai ha tancat la porta a sortir si la proposta esportiva li permet continuar creixent.

Després de diverses cessions exitoses a Poblense, Barakaldo i Mirandès, va arribar a l'elit amb el Mallorca, on va acumular 175 partits oficials i va participar en quatre temporades consecutives a Primera Divisió, signant set gols i tres assistències.

Competència i situació actual a la plantilla blanquiblava

El Deportivo, després de l'arribada de Gragera, ja compta amb una base sòlida al centre del camp formada per José Ángel, Diego Villares i el mateix Gragera. Tanmateix, Soriano sap que la temporada és llarga i que un perfil com el d'Antonio Sánchez elevaria el nivell competitiu de la plantilla. L'objectiu del club és tancar l'operació abans que es reactivi l'interès d'altres equips de la categoria, com Elx o Oviedo, tots dos acabats d'ascendir a Primera i que també han preguntat pel mallorquí, segons apunta també COPE Mallorca.

A l'espera de resoldre algunes sortides, el club vol blindar el centre del camp per afrontar amb garanties la temporada 2025/26. El mateix futbolista veu amb bons ulls l'operació i el seu entorn reconeix que vol sentir-se protagonista lluny de Son Moix.