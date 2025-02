Deco suma 2 brasileños a su lista de fichajes para el Barça de la temporada 2025-2026

Aún queda por delante media temporada, pero Deco ya se ha puesto manos a la obra con la confección de la plantilla del próximo curso. La dirección deportiva tiene claro que el equipo necesita refuerzos en algunas posiciones clave. Hansi Flick, que evita hablar públicamente de posibles incorporaciones, confía en el trabajo discreto que se está realizando tras bambalinas.

Los dos objetivos que, según El Nacional, el club maneja proceden de Brasil, cada uno con un perfil muy distinto y un recorrido destacado en Europa. Uno de ellos sobresale en la Premier League, donde se ha consagrado como uno de los centrocampistas más completos. El otro emerge como una solución en el lateral derecho, demarcación que el Barça lleva tiempo sin asentar.

La prioridad en el carril diestro responde al hecho de que Jules Koundé no dispone de competencia efectiva, pues Héctor Fort no ha terminado de convencer al técnico teutón. El futbolista brasileño en cuestión es Vanderson, quien milita en el AS Mónaco y se ha ganado el interés culé por su potencia ofensiva y la solidez en tareas defensivas. Ya había sonado hace unos mercados para recalar en el Camp Nou.

Vanderson, de 23 años, tiene contrato hasta 2027, lo cual dificulta algo la negociación. El plan de Deco pasa por liberar masa salarial antes de lanzarse a por el lateral. El coste de la operación no sería excesivo, pero el Mónaco exige una cifra acorde al rendimiento y a la proyección futura del jugador, con valor de mercado de 20 millones, según Transfermarkt.

También un pequeño capricho

El otro brasileño que figura en la agenda azulgrana es Bruno Guimarães, una estrella contrastada en la Premier League. Su potencia en la recuperación y su capacidad para distribuir el juego con precisión lo convierten en un objetivo muy apetecible. Sin embargo, el Newcastle no dejará salir a su mediocampista titular por menos de 80 millones de euros, una cantidad que el Barça solo puede asumir si realiza una gran venta.

El posible adiós de Frenkie de Jong sería el detonante para afrontar el fichaje de Guimarães, quien a sus 27 años reúne madurez, talento y un fuerte liderazgo en el centro del campo. Esa mezcla de virtudes encaja en un equipo que anhela competir al máximo en Champions y no detener su crecimiento en LaLiga. Deco confía en que, de conseguir la financiación adecuada, esta contratación reforzaría significativamente la medular.

La realidad económica del Barça obliga a manejar con cautela cualquier operación de gran envergadura. Aun así, la estrategia de la secretaría técnica incluye preparar movimientos si se concretan salidas que dejen dinero fresco. El club no descarta otras opciones más económicas o incluso cesiones, aunque la apuesta por estos dos brasileños es el gran anhelo a corto plazo.