Borja Iglesias es pronuncia sobre el seu futur

per Iker Silvosa

Borja Iglesias s'ha convertit en els últims anys en una de les cares més reconeixibles del futbol nacional. Ara afronta la recta final de la temporada amb diverses expectatives. Està cedit sense opció de compra al Celta i molts aficionats es pregunten on el veuran jugar el pròxim curs. Al llarg dels últims mesos, ell mateix ha donat pistes sobre les seves intencions, tant en l'esportiu com en el personal.

Nascut a Santiago de Compostel·la, va créixer futbolísticament en les categories inferiors del Villarreal abans d'anar a parar al filial del Celta, on va residir de 2013 a 2017. Allà es va convertir en un referent del Celta B, anotant un total de 75 gols en 146 partits oficials. Aquella ratxa golejadora li va obrir les portes de Segona amb el Real Zaragoza i després de Primera amb Espanyol i Betis, confirmant-se com un davanter fiable i resolutiu.

| @rccelta

En la seva etapa actual, amb cinc gols en 24 encontres aquesta campanya a terres gallegues, ha tornat a centrar l'atenció dels mitjans. A més, el jugador ha confessat sentir-se més còmode des que va tornar a Vigo, on pot mantenir-se a prop de la seva família. Encara que admet que no està sent senzilla la situació del seu club, considera que l'equip té marge de millora en els pròxims mesos.

Borja Iglesias, feliç a Vigo

El Panda va ser entrevistat fa uns dies per la televisió local de Galícia en el programa En Xogo. Allà va ser preguntat per diverses temàtiques, però va cridar l'atenció, en concret, la seva visió de futur. “La veritat és que estic molt feliç aquí. A hores d'ara (el futur) és una cosa en la qual intento no centrar-me gaire. Intento gaudir del moment, seguir aportant i aprenent des d'aquí”, va confessar.

El Betis continua tenint la propietat dels seus drets federatius i allà ha de retornar quan venci el seu préstec al Celta de Vigo. No obstant això, les seves voluntats són altres totalment diferents. Preguntat per si li agradaria prolongar la seva estada a Balaídos, Borja Iglesias va respondre amb un contundent "tant de bo".

Un altre aspecte que l'atacant ha esmentat és la possibilitat de tornar a la selecció espanyola. Fa un any i mig, va anunciar la seva renúncia en solidaritat amb Jenny Hermoso i en senyal de protesta, però ara es mostra obert a tornar amb la Roja. “Crec que estem en un altre moment. Espero que continuem fent passos cap endavant, que a poc a poc s'està fent”, ha comentat, referint-se a la gestió de la nova direcció de la RFEF i les millores en el futbol espanyol.