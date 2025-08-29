Deco a punto de cerrar la salida de Héctor Fort: El movimiento que lo cambia todo

En la Ciutat Esportiva vuelven los pasillos veloces y los teléfonos sin descanso. Deco mide tiempos y contingencias, mientras el dominó del lateral derecho ordena la última jugada del verano. La ventana se estrecha y un canterano necesita minutos lejos de casa.

Reunión clave en Barcelona y una llave llamada Maffeo

La dirección deportiva del Mallorca, con Pablo Ortells y Aritz Aduriz, ha mantenido cumbres presenciales con Deco en Barcelona para cerrar la operación. La vía elegida es una cesión de Héctor Fort por una temporada, supeditada a que Pablo Maffeo salga del club balear. También se habla de una venta a un precio asequible reservándose el Barça un porcentaje.

La negociación de Maffeo hacia Brasil se ha reactivado y se mueve en una horquilla cercana a los cuatro o cinco millones, cifra suficiente para desbloquear el relevo. Con ese hueco, Arrasate gana un lateral joven, agresivo y capaz de ocupar ambos carriles: Héctor Fort.

| XCatalunya, Canva

Cuánto dinero deja para el Barça: escenarios reales

A fecha de hoy no hay canon de préstamo hecho público por ninguna de las partes. El ingreso inmediato para el Barça, por tanto, dependerá de dos variables: si existe una tarifa de cesión y qué porcentaje de la ficha asume el Mallorca. La ficha estimada de Fort en el primer equipo ronda los 840.000 euros brutos por temporada, según bases salariales especializadas.

Si el Mallorca la cubre íntegramente, el ahorro azulgrana sería de aproximadamente 0,84 millones brutos esta campaña. Si se pactara un reparto al 50 %, el ahorro bajaría a unos 0,42 millones brutos. En paralelo, sigue sobre la mesa el debate sobre una opción de compra: el Barça prioriza mantener el control del jugador.

El encaje de Fort con Arrasate y la foto deportiva

Fort ofrece piernas para ida y vuelta, centros tensos y correcciones agresivas en el segundo palo. Puede jugar a pie natural o perfil cambiado, recurso útil en un bloque medio que prioriza solidez y salidas rápidas. La pasada temporada sumó 17 apariciones ligueras con el primer equipo, además de minutos en Champions y Copa, dentro de un total cercano a setecientos minutos competitivos. Su techo sigue ligado a la continuidad, y Son Moix promete un contexto exigente sin el vértigo de un gigante europeo.

| LaLiga, FC Barcelona

Contrato, valor y plan de retorno a Catalunya

El lateral está blindado hasta 2029 y su valor de mercado actualizado se sitúa en diez millones. La hoja de ruta que diseñan los despachos es clara: un préstamo de desarrollo, ahorro salarial inmediato y retorno a Catalunya con más oficio.

Si el dominó de Maffeo cae del lado previsto, Fort volará a Palma de forma inminente y comenzará una adaptación exprés, con especial atención a balón parado y automatismos defensivos. El movimiento ordena jerarquías y protege un activo estratégico sin hipotecar el futuro.