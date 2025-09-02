Deco no l'oblida: L'objectiu del Barça per al 2026, Hansi Flick ja ho sap

El Barça afronta cada mercat amb la necessitat de resoldre urgències immediates, però també amb la mirada posada en el futur. En aquest ordre d'idees, la direcció esportiva encapçalada per Deco manté activa una operació que es treballa a foc lent i que apunta a 2026 com a data marcada en vermell.
El talent que segueix enamorant la secretaria tècnica
Cardoso Varela, extrem format a la pedrera del Porto i actualment al Dinamo de Zagreb, és un dels noms millor valorats per l'àrea de scouting del FC Barcelona. El seu impacte en categories inferiors, especialment a l'Eurocopa sub-17, va confirmar les sensacions que ja deixava a Portugal: un jugador amb desbordament, velocitat i personalitat en l'u contra u.
Al Barça veuen en ell un perfil ideal per al seu estil ofensiu, tal com han asseverat des de fa mesos diversos mitjans esportius. Capaç de trencar defenses tancades i de crear superioritats constants a la banda, Cardoso Varela representa el tipus de futbolista que històricament encaixa en la filosofia del Barça. A més, la seva joventut permet projectar-lo com a inversió a llarg termini, alternant inicialment entre el filial i el primer equip.
Una operació que requereix paciència i càlcul
Al juny d'aquest any, Varela va renovar amb el Dinamo de Zagreb fins a 2028, blindant així la seva continuïtat a curt termini. Tanmateix, el Barça ja treballa amb la perspectiva de la seva arribada el 2026, segons va informar Fabrizio Romano. El pla és avançar-se a altres grans d'Europa, com el Manchester City, que també han mostrat interès en l'atacant.
La clàusula de rescissió, situada al voltant dels cinc milions d'euros, fa que l'operació sigui assumible per a les arques blaugrana. L'estratègia de Deco depèn de tancar un acord amb prou temps per evitar una subhasta que dispari el seu preu els pròxims anys.
El paper de Flick en la planificació
La incorporació de Varela no està pensada com una solució immediata, sinó com un reforç estratègic. La seva arribada, si es concreta el 2026, serviria per apuntalar un atac que, en aquell moment, podria estar en plena transició després del final de cicle de diversos referents actuals. Seria una operació similar a la que s'ha executat aquest estiu amb Roony Bardghji.
El Barça no s'afanya, però tampoc vol perdre la posició privilegiada que ja ha guanyat en aquest dossier. Cardoso Varela seguirà creixent a Croàcia, on ja és considerat un dels jugadors amb més projecció de la lliga balcànica. A Catalunya, mentrestant, la secretaria tècnica manté viu un expedient que pot marcar la primera gran incorporació de l'estiu de 2026.
L'aposta és clara: assegurar talent jove abans que el mercat l'encareixi i garantir que el Barça disposi d'un futbolista amb potencial per marcar diferències. El temps dirà si la paciència dona els seus fruits, però als despatxos confien que Cardoso Varela vesteixi de blaugrana en només dues temporades.