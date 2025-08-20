Drástica decisión de Sorloth en el Atlético de Madrid: Palo tremendo a Simeone

El Atlético de Madrid vive días agitados con un protagonista inesperado. Alexander Sorloth ha decidido dar un paso adelante en su futuro. El delantero noruego no está contento con su papel en el equipo. El episodio más reciente tuvo lugar en la visita al RCDE Stadium. Allí, Sorloth partió desde el banquillo y apenas jugó diez minutos.

Sorloth no entiende su rol de suplente en el Metropolitano

El noruego siente que sus méritos no han tenido la recompensa esperada. Después de firmar 24 goles la temporada pasada, se esperaba otro trato. Sorloth se considera preparado para ser importante, no un recurso tardío.

El choque contra el Espanyol fue un punto de inflexión definitivo. Simeone optó por introducir a Raspadori y Griezmann antes que al noruego. Eso generó una profunda frustración en Sorloth, que lo interpretó como falta de confianza.

| XCatalunya

El periodista José Ignacio Fernández de ABC detalló que Sorloth explotó tras el partido. No solo le dolió entrar en el minuto 82, sino también sentir que no cuenta realmente para Simeone. El club ha recibido ya su petición formal de salida inmediata. Sin embargo, la respuesta del Atlético ha sido clara y contundente.

El Atlético considera que Sorloth es un activo muy valioso aún

La inversión por el delantero fue de 32 millones el pasado verano. Desde la dirección consideran que una venta precipitada dañaría el valor deportivo. Simeone, pese a las diferencias, no quiere perderlo sin sustituto fiable.

| XCatalunya, @atleticodemadrid, Canva Creative Studio

El periodista Matteo Moretto informó que la entidad ya explora posibles escenarios. Según sus fuentes, el Nápoles podría estar interesado en incorporar a Sorloth. Otros clubes han sondeado su situación, aunque sin propuestas en firme todavía.

Su rendimiento en la Liga fue destacado, con capacidad goleadora contrastada. El noruego se convirtió en uno de los artilleros más consistentes del campeonato. Sus 24 tantos reflejan un instinto rematador que no es fácil de encontrar. Sin embargo, Sorloth percibe que en el Atlético su protagonismo se reduce.

La directiva colchonera no facilitará su salida sin garantías deportivas

Simeone sabe que un goleador como Sorloth no aparece fácilmente en el mercado. Por eso ha pedido paciencia mientras el club busca alternativas viables. Se habla de la reactivación de la ‘operación Lookman’ como posible reemplazo.

La afición rojiblanca se encuentra dividida respecto a la situación de Sorloth.Algunos creen que debe tener más minutos, otros respaldan la autoridad de Simeone. En cualquier caso, su futuro parece cada vez más alejado del Metropolitano.

Sorloth mantiene la esperanza de encontrar una salida antes del cierre

Quedan días intensos de mercado y el delantero espera novedades. Su objetivo es marcharse a un club donde pueda ser titular indiscutible. Lo único que pide es confianza para demostrar todo su potencial. El tiempo corre y el Atlético deberá decidir pronto su destino. Por ahora, la exigencia es clara: 35 millones sobre la mesa.