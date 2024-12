Decisió dràstica de Joan Laporta al Barça amb Ronald Araujo i Frenkie de Jong

Presidir un club o qualsevol empresa o entitat requereix saber prendre decisions de gran envergadura, per molt complexes que aquestes es prevegin. Al Barça la situació està com està i per això es fa encara més important saber actuar en qualsevol moment. Especialment, si hi ha diners pel mig, ja que els culers no estan per anar regalant res.

És en aquest escenari on estan començant a adquirir certa rellevància els noms de Frenkie de Jong i de Ronald Araújo. Tots dos comparteixen un factor: acaben contracte al juny del 2026. I amb tots dos hi ha obertes unes negociacions per renovar les seves respectives vinculacions, encara que aquestes es troben més aviat estancades en ambdós casos.

Però el Barça ja s'ha cansat d'esperar la seva resposta i, segons ha informat Adrián Sánchez, de Más que pelotas, Joan Laporta els ha llançat un ultimàtum. O renoven o marxen del Barça el pròxim mercat estival. El que no pot permetre el mandatari és que tant Frenkie de Jong com Ronald Araújo marxin gratis a l'estiu del 2026.

Són dos jugadors amb un alt caché a la resta del Vell Continent i Laporta és conscient que pot embutxacar-se diverses desenes de milions per les seves vendes. Si decideixen quedar-se, per ell encantat, però no està disposat a deixar-los marxar gratis. I menys tal com estan les coses a les arques blaugranes.

Realitats dispars

La veritat és que són dos casos particulars i gairebé paral·lels malgrat compartir data de venciment contractual. Frenkie de Jong porta diversos anys ja formant part de la llista de transferibles i des del Barça transmeten més ganes que marxi que no pas que continuï. Així i tot, van decidir iniciar converses que porten ja molt de temps aturades i que no presagien un final feliç amb acord.

| FC Barcelona, Sara Gordon - FC Barcelona

D'altra banda, amb Ronald Araújo sí que hi ha molta més voluntat que puguin arribar a un acord. Malgrat haver estat ara gairebé mig any de baixa i haver estat ben rellevat per Iñigo Martínez, l'uruguaià és un dels millors centrals del món. No hi ha cap dubte al Barça d'això.

Ja són 150 partits els que ha disputat amb el primer equip, 194 si afegim els del filial, i tres títols conquerits com a culer. És un jugador de present i de futur, el gran guardià de la defensa i un dels capitans de la plantilla. Però, malgrat la seva notable importància, tant dins del camp com al vestidor, Joan Laporta no esperarà eternament una resposta. Per molt que dolgui, si no decideix renovar en els pròxims mesos, al mercat estival haurà de fer la maleta.