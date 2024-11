David Bernabéu sentencia al VAR tras el Real Sociedad-Barça: 'Abre un...'

El Barça sumó anoche su segunda derrota de la temporada en LaLiga, dejando su ventaja con el Real Madrid en seis puntos, con el equipo blanco teniendo todavía un partido pendiente. Los de Hansi Flick no terminaron de mostrar esa versión tan extraordinaria a las que nos han acostumbrado en este primer tramo de la temporada. Además, no pudieron contar con su mayor baza ofensiva, la de Lamine Yamal; los dos choques perdidos se han producido en las dos ocasiones en las que el joven no ha podido estar de inicio.

Sheraldo Becker anotó el único tanto del partido; fue en el 33' y el marcador ya no volvió a moverse. Antes de recibir este gol, el Barça había anotado uno gracias a una gran volea de Robert Lewandowski desde dentro del área. No obstante, el fuera de juego automático determinó que el polaco se hallaba en posición antirreglamentaria antes de rematar a puerta.

Eso sí, las imágenes mostraron que unos míseros centímetros de la bota superaban la línea que marcaba la legalidad. Pero cuando este frame se mostró en televisión y se publicó en redes sociales, algo no encajaba. Y es que parece que hay un error y la tecnología confundió la bota de Nayef Aguerd con la de Robert Lewandowski, por lo que el gol debería haber subido al marcador.

| Movistar Plus+

Las protestas del barcelonismo

Y los aficionados del Barça estallaron de cabreo tras conocer este fallo del fuera de juego semiautomático, esta nueva implementación en LaLiga. Las redes sociales se inundaron de protestas y el barcelonismo no podía creer que nadie se hubiera dado cuenta del fallo en directo. Uno de los culers que hizo pública su indignación fue el conocido periodista David Bernabéu.

"Sé que el semiautomático ha validado muchos fueras de juego a favor del Barça. Pero una cosa es dudar del frame de la imagen con respecto al pasador y otra es que la máquina confunda el pie del receptor con el del defensa. Eso es heavy y abre un antes y un después sobre el sistema", protestaba David Bernabéu.

El fin de semana pasada, el fuera de juego semiautomático, sin ir más lejos, anuló dos goles del Espanyol por hallarse sus jugadores en posiciones antirreglamentarias por muy pocos centímetros. Y en alguna de estas acciones se dudó sobre si el frame escogido para analizar la posición del jugador era la correcta o no. Lo que está claro es que es la primera ocasión en LaLiga en la que se comete un error de este calibre. Y le ha tocado al Barça ser la víctima.