Cop a sobre de la taula de Raphinha: 'Estic al...'

per Sergi Guillén

Raphinha travessa sens dubte la seva millor etapa des que vesteix els colors del Barça. El brasiler es va lluir ahir davant del RCD Mallorca, i va deixar clar que el seu impacte a l'equip és determinant. A l'enfrontament a Son Moix, l'extrem va signar dos gols molt importants que van assegurar una victòria sòlida per als blaugranes.

Rendiment golejador d'elit

Amb els dos gols d'ahir, Raphinha eleva el registre a 16 gols aquesta temporada, una xifra impressionant per a un extrem. A més, suma 10 assistències en tan sols 21 partits, cosa que reflecteix la seva capacitat de generar perill constant tant marcant com assistint.

La seva influència a l'atac del Barça ha estat fonamental perquè l'equip es mantingui al lideratge de LaLiga.

La seva habilitat per desequilibrar en banda, juntament amb la lectura de joc, el converteixen en un referent del sistema de Hansi Flick. La societat que ha format amb els davanters i mitjapuntes de l'equip segueix creixent, i el Barça ho està aprofitant al màxim.

| FC Barcelona, Germán Parga (FC Barcelona)

Declaracions plenes d'ambició

Després del partit, Raphinha va declarar a Movistar Futbol: “Estic en el meu millor moment, però no vull parar”. Va assegurar sentir-se feliç al club i compromès amb els objectius de l'equip. “Estic en un club on vull molt i vull fer encara més pel Barça”, va afegir, reafirmant la seva implicació amb el projecte esportiu.

El brasiler sembla haver aconseguit la seva maduresa futbolística en un moment crucial per al club. La seva capacitat d'assumir responsabilitats, tant en partits clau com en jornades regulars, és una gran notícia per als aficionats culers.

Amb aquests números i la seva actitud, Raphinha mana un missatge clar: està llest per liderar el Barça cap a noves conquestes aquesta temporada. El repte ara serà mantenir aquest nivell en totes les competicions i continuar sorprenent amb actuacions estel·lars com ahir.

El Barça torna a convèncer

A banda de la gran actuació de l'astre brasiler, la trobada d'ahir ens va donar una altra notícia positiva. I és que el FC Barcelona es va tornar a trobar amb la seva millor versió després d'unes darreres trobades molt irregulars.

Els blaugranes arribaven a les Illes Balears molt discutits per la recent derrota a casa davant la UD Las Palmas. Tot i això, els d'Hansi Flick van demostrar caràcter i determinació per sortir al terreny de joc concentrats al màxim.

I és que el matx d'ahir no va semblar perillar en cap moment per als visitants. És cert que es va arribar a la mitja part amb les taules al marcador; no obstant els catalans van ser molt superiors durant els primers 45 minuts del partit.

Així doncs, aquesta superioritat es va veure reflectida a la segona meitat, en què els blaugrana van apallissar completament els homes de Yagoba Arraste. Amb una contundència ofensiva única, els de Flick van acabar el matx guanyant per 1 gol a 5, i amb la sensació que podrien haver anotat més gols.