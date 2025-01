Dardo de la UD Las Palmas al Betis por Álvaro Valles

Hay cambios en la portería del Real Betis. La salida de Rui Silva rumbo al Sporting CP, con un acuerdo de cesión obligatoria de compra por unos 4,75 millones de euros (más uno en variables), ha supuesto un cambio temporal bajo palos, ascendiendo a Fran Vieites y Adrián San Miguel como principales opciones y manteniendo en la recámara a varios jóvenes como Germán García o Guilherme Fernandes.

Sin embargo, desde la propia dirección deportiva verdiblanca han dejado claro que la prioridad para este mercado invernal pasa por reforzar el ataque, con el brasileño Antony en la órbita y la necesidad apremiante de encontrar un delantero centro. Por tanto, bajo palos, se aplaza cualquier decisión a la próxima ventana de verano, pero tampoco se pierde de vista el mercado.

En este contexto, ha vuelto a la palestra el nombre de Álvaro Valles, portero formado en la cantera bética y quien se ha relacionado en varias ocasiones con el arco verdiblanco. Sin embargo, la UD Las Palmas, dueña de sus derechos, frenó en su día todos los intentos de Heliópolis de recuperarlo. La última oferta de cinco millones de euros más la cesión de Juanmi Sánchez tampoco convenció a los canarios, que se mantienen firmes en su postura de no dejar marchar al meta sevillano. A raíz de esa negativa, y sin perspectivas de lograr un entendimiento, las partes postergaron el posible retorno de Valles hasta julio de 2025, cuando el meta acabaría contrato y quedaría libre para firmar con cualquier equipo.

| Transfermarkt

Año complicado para Álvaro Valles

Mientras tanto, en la isla, la situación de Valles no es sencilla: por la decisión de no renovar, el portero permanece en la grada del Estadio de Gran Canaria desde el inicio de la temporada. Su firme deseo de volver al Betis ha supuesto incluso decir “no” a ofertas económicas superiores de equipos como el Nottingham Forest, un club de Arabia Saudí, el Olympique de Marsella o el Villarreal CF, que en distintos momentos se interesaron por el guardameta. El arquero, clave para la salvación amarilla en la campaña 23/24, se mantiene en su posición, confiando en que el tiempo y la finalización de su contrato permitan su vuelta a Heliópolis.

No obstante, la UD Las Palmas no se ha dado por vencida en su afán de obtener algún beneficio. Su director deportivo, Luis Helguera, ha manifestado en los prolegómenos del encuentro frente al Real Madrid una postura que suena a reproche directo al Betis. “Sabemos que hay otros equipos que se han puesto en contacto para interesarse por Valles, pero el Betis no nos ha llamado. Si de verdad quisieran ficharlo, habrían hablado con nosotros ya”, aseguró Helguera, dejando entrever su inconformidad con el supuesto acuerdo bético a espaldas de la entidad canaria.

Esta afirmación se interpreta como un dardo hacia los verdiblancos, a quienes se les habría achacado falta de formalidad en sus pretensiones por el portero. Helguera, de hecho, matiza que la UD Las Palmas está “tranquila, aunque la situación no es fácil” y que el club maneja alternativas para un guardameta que, en la actualidad, no está disfrutando de minutos. Mientras tanto, en Heliópolis, Manu Fajardo y Manuel Pellegrini se centran en apuntalar la delantera y el mediocampo, aplazando cualquier movimiento en la portería para junio o julio.