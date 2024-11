Dard d'Óscar Mingueza a Xavi Hernández: 'Em va dir...'

El moment actual d'Óscar Mingueza arriba a cotes extraordinàries. El jove jugador de Santa Perpètua de Mogoda ja no només s'ha consolidat a l'onze inicial del Celta de Vigo, sinó que ja és considerat com un dels millors laterals de LaLiga. Així ho demostra, per exemple, que hagi entrat a les últimes convocatòries realitzades per Luis de la Fuente per a la selecció espanyola.

El català suma 2 gols i 5 assistències en els 12 partits que ha disputat aquest curs com a celeste. Ho ha fet, a més, sent un jugador certament diferencial sobre el verd, tant en tasques ofensives com defensives. I és que la realitat és que ha quallat a la perfecció en els esquemes que proposa el tècnic vigués Claudio Giráldez.

Amb qui no va encaixar tan bé va ser amb Xavi Hernández, ja que cal recordar que Óscar Mingueza va ser jugador del Barça fins no fa gaire. I ara el mateix futbolista ha revelat una conversa que va tenir amb el tècnic egarenc just els seus primers dies al càrrec. En aquesta xerrada, Mingueza es va adonar que la seva estada al Barça estava a prop del final.

Xavi Hernández, sinceritat abans que res

Una de les coses de què Xavi va presumir més en la seva aventura com a tècnic culer va ser en l'honestedat constant i directa que tenia amb els seus jugadors. Així ho va demostrar, per exemple, amb Óscar Mingueza. "Quan va arribar Xavi no vam encaixar bé; no li devia agradar o el que sigui. Em va dir que jugaria uns 10 partits", va confessar el futbolista en una xerrada recent amb Esport 3 durant la convocatòria amb La Roja.

"No crec que Xavi tingués la millor mentalitat del món", va atribuir Mingueza. Finalment, el defensor de 25 anys va reconèixer que els motius que el van portar a abandonar el Barça van ser “recuperar la motivació i les ganes de jugar i per gaudir”.

I així ho va fer; sis mesos després que Xavi hagués estat escollit com a nou entrenador del Barça, Óscar Mingueza va marxar a cost zero al Celta de Vigo. Això sí, el club català té una opció de recompra i un 50% d'una futura venda. Des que l'egarenc es convertís en el seu entrenador i fins a l'estiu, el futbolista va jugar 59 minuts a la Champions, 142' a l'Europa League, 269 a LaLiga i 90 a la Copa del Rei. Un total de 560 minuts repartits en 13 duels, més fins i tot del que havia indicat el míster al principi.

Sigui com sigui, és evident que Óscar Mingueza va prendre una bona decisió quan va marxar del Barça. Gràcies a això, ara està vivint el millor moment de la seva trajectòria esportiva i aconsegueix molts dels èxits que una vegada es va proposar. Com jugar amb la Selecció.