Joan Laporta també dirà que NO: Un altre equip vol Lamine Yamal

Des de fa anys, els aficionats al futbol assumiem que el tron del futbol mundial seria una disputa entre Haaland i Mbappé. Tot i això, un jove de 17 anys del FC Barcelona, Lamine Yamal, ha irromput amb una força descomunal, deixant clar que podria canviar el guió. La seva qualitat, visió de joc i desimboltura han conquerit el món, i també han despertat l'interès dels gegants europeus.

El París Saint-Germain va ser el primer gran club a intentar fitxar Lamine Yamal amb una oferta estratosfèrica. Segons va revelar Enric Masip en una recent entrevista a 'El Cafelito' de Josep Pedrerol, el PSG va arribar a posar sobre la taula més de 250 milions d'euros. Tot i això, Joan Laporta i la seva directiva es van mantenir ferms i van rebutjar qualsevol possibilitat de negociació.

Tot i això, el Barça no escoltarà ofertes per Lamine Yamal, sigui quina sigui la quantitat, tal com ja han assegurat fonts properes al club. Pels blaugranes, el noi és molt més que un jugador: és el futur de l'equip i un símbol de La Masia. El pilar sobre el qual es desenvoluparà el futur a curt termini de l'entitat catalana.

| RTVE

El Manchester City s'uneix a la licitació

Ara, el Manchester City se suma a la llista de pretendents. Els de Pep Guardiola busquen reforçar la plantilla amb un dels talents més prometedors del món. Tot i això, al Camp Nou ho tenen clar: Lamine Yamal no està en venda.

Lamine Yamal està tenint un inici de temporada 2024/25 brillant. Amb tot just 17 anys, l'extrem ja suma cinc gols i set assistències a totes les competicions. La seva contribució ha estat crucial en diversos partits i ha mostrat maduresa en moments clau. Sota les ordres de Hansi Flick, el jove ha trobat la confiança necessària per consolidar-se al primer equip.

A més, la connexió amb els aficionats del Barça és especial. Cada cop que trepitja el Camp Nou, els aplaudiments i ovacions no cessen. És l'autèntic ídol de la parròquia culer.

És per això que sota cap concepte al Barça es plantegen deixar escapar Lamine Yamal. Tot i que l'entitat catalana es troba en una situació econòmica delicadíssima i la venda podria resoldre'l, no estan disposats a passar-hi. I per això en la seva última renovació van acordar una clàusula de 1.000 milions d'euros, una quantitat pràcticament inassolible per a qualsevol club, inclosos PSG i Manchester City.