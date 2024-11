Dardo de Óscar Mingueza a Xavi Hernández: 'Me dijo...'

El momento actual de Óscar Mingueza alcanza cotas extraordinarias. El joven jugador de Santa Perpètua de Mogoda ya no sólo se ha consolidado en el once inicial del Celta de Vigo, sino que ya es considerado como uno de los mejores laterales de LaLiga. Así lo demuestra, por ejemplo, que haya entrado en las últimas convocatorias realizadas por Luis de la Fuente para la selección española.

El catalán suma 2 goles y 5 asistencias en los 12 partidos que ha disputado este curso como celeste. Lo ha hecho, además, siendo un jugador ciertamente diferencial sobre el verde, tanto en tareas ofensivas como defensivas. Y es que la realidad es que ha cuajado a la perfección en los esquemas que propone el técnico vigués Claudio Giráldez.

Con quien no encajó tan bien fue con Xavi Hernández, pues hay que recordar que Óscar Mingueza fue jugador del Barça hasta hace no mucho. Y ahora el propio futbolista ha revelado una conversación que tuvo con el técnico egarense justo en sus primeros días en el cargo. En esta charla, Mingueza se dio cuenta de que su estancia en el Barça estaba cerca de su fin.

Xavi Hernández, sinceridad ante todo

Una de las cosas de las que más presumió Xavi en su aventura como técnico culé fue en la honestidad constante y directa que tenía con sus jugadores. Así lo demostró, por ejemplo, con Óscar Mingueza. "Cuando llegó Xavi no encajamos bien; no le debí de gustar o lo que sea. Me dijo que jugaría unos 10 partidos", confesó el futbolista en una reciente charla con Esport 3 durante la convocatoria con La Roja.

"No creo que Xavi tuviera la mejor mentalidad del mundo", achacó Mingueza. Por último, el defensor de 25 años reconoció que los motivos que le llevaron a abandonar el Barça fueron "recuperar la motivación y las ganas de jugar y para disfrutar".

Y así lo hizo; seis meses después de que Xavi hubiera sido escogido como nuevo entrenador del Barça, Óscar Mingueza se marchó a coste cero al Celta de Vigo. Eso sí, el club catalán se guarda una opción de recompra y un 50% de una futura venta. Desde que el egarense se convirtiera en su entrenador y hasta el verano, el futbolista jugó 59 minutos en la Champions, 142' en la Europa League, 269 en LaLiga y 90 en la Copa del Rey. Un total de 560 minutos repartidos en 13 duelos, más incluso de lo que había indicado el míster en un principio.

Sea como sea, es evidente que Óscar Mingueza tomó una buena decisión cuando se marchó del Barça. Gracias a eso, ahora está viviendo el mejor momento de su trayectoria deportiva y está consiguiendo muchos de los éxitos que una vez se propuso. Como el de jugar con la Selección.