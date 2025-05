Tomás Roncero enfonsat després del quart gol del Barça en el Clàssic: 'Quina manera...'

La remuntada fulgurant del FC Barcelona en el Clàssic contra el Real Madrid ha deixat especialment tocat l'entorn madridista, que veia aquest duel com una última oportunitat per disputar el títol de lliga. El conegut periodista madridista Tomás Roncero ha expressat la seva decepció a les xarxes socials immediatament després del quart gol del Barça, reflectint així el sentir de gran part de l'afició blanca.

La dolorosa reacció de Roncero

Després d'un inici ideal per als interessos del Real Madrid, amb un ràpid 0-2 al marcador gràcies a un doblet de Kylian Mbappé, l'equip dirigit per Carlo Ancelotti es va enfonsar sorprenentment, permetent al Barça capgirar el resultat de manera espectacular fins a col·locar-se 4-2 abans del descans.

Tomás Roncero ha utilitzat el seu compte de Twitter per reflectir la seva frustració davant el que considera una oportunitat històrica desaprofitada pels jugadors madridistes: "No podem tirar-nos enrere d'aquesta manera. Quina manera de desaprofitar el 0-2. Quina pena". Les seves paraules revelen clarament el seu sentiment de decepció i resignació en veure com el Madrid va deixar escapar tan ràpidament un avantatge que semblava encarrilar el partit.

| Real Madrid

Les conseqüències del resultat

Aquest Clàssic era crucial per al Real Madrid, ja que una victòria els hauria situat a tan sols un punt del FC Barcelona en la classificació, apretant significativament la lluita per LaLiga en les últimes jornades. No obstant això, aquesta derrota parcial deixa els blancs virtualment fora de la lluita pel campionat, ja que la distància de set punts amb només nou per disputar sembla insalvable.

El desplom sobtat del Madrid en aquesta primera meitat ha sorprès a tothom, especialment després del domini inicial que va fer preveure un partit molt diferent. Les decisions tàctiques d'Ancelotti i l'aparent relaxació de l'equip després de l'avantatge inicial estan sent objecte de crítiques per part dels seguidors madridistes.

Una lliga gairebé decidida

Aquest resultat parcial de 4-2 al descans podria significar el cop definitiu del Barça en la cursa pel títol de lliga. Els culers, després de superar diverses polèmiques arbitrals inicials i començar perdent clarament, van aconseguir capgirar el marcador en una reacció impressionant liderada pels seus jugadors clau.

Ara, llevat d'una reacció històrica del Real Madrid en la segona meitat, el títol de lliga sembla pràcticament decidit a favor del Barça. Una realitat dolorosa per a Roncero i tot el madridisme, que es veu novament derrotat per l'etern rival en un moment decisiu de la temporada.