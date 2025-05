Dani Senabre y Carme Barceló estallan por la no-roja a Tchouameni: 'El Real Madrid...'

El Clásico entre FC Barcelona y Real Madrid, además de un auténtico gozo para el espectador, también nos ha dejado polémicas arbitrales que acaparan la atención más allá del resultado deportivo. Una de las jugadas más discutidas ocurrió en la primera mitad del encuentro, protagonizada por Aurélien Tchouameni, que pudo haber sido expulsado tras derribar a Ferran Torres cuando este último encaraba solo hacia el área rival.

La polémica acción

La controvertida jugada ha tenido lugar durante un rápido contragolpe del equipo azulgrana. Ferran Torres recibía un balón en profundidad y se marchaba claramente hacia el área blanca, cuando fue trabado por detrás por Tchouameni, aparentemente siendo el último defensor madridista. El árbitro, Hernández Hernández, decidió sancionar la infracción con tarjeta amarilla, al considerar que Ferran Torres no se dirigía directamente hacia la portería en ese momento. O, mejor dicho, que su control no tenía dirección portería. Y eso, con la ley en la mano, no es considerado como acción merecedora de roja.

La interpretación del árbitro causó un gran revuelo tanto en el terreno de juego como en las redes sociales, generando opiniones divididas y mucha polémica entre aficionados y periodistas deportivos.

Las críticas de Dani Senabre y Carme Barceló

Entre las voces más críticas ha destacado el periodista Dani Senabre, quien ha utilizado sus redes sociales para mostrar claramente su desacuerdo con la decisión arbitral: "Lo de que el último hombre vea la roja es solo si no eres el Real Madrid", ha comentado con ironía, reflejando la sensación de agravio comparativo que algunos aficionados culés han manifestado tras esta decisión.

Por su parte, Carme Barceló ha reaccionado con igual indignación y contundencia, escribiendo en Twitter: "Rojaaaaa! Es el último hombreeeeeer!!!!! Tchouameni!!!! Qué escándalo!!!!!". La periodista ha destacado enfáticamente que la acción del centrocampista francés merecía una expulsión clara por ser el último defensor.

Polémicas continuas en el Clásico

Esta jugada no ha sido la única polémica del partido, que ha terminado con victoria del Barça por 4-3, dejando a los azulgranas muy cerca de asegurar el título de liga. Otras decisiones controvertidas, como una posible mano de Tchouameni en el área blanca y varias acciones discutidas durante los goles de ambos equipos, han alimentado aún más el debate sobre el arbitraje del encuentro.

Pese a todo, esta acción puntual sigue siendo una de las más señaladas y discutidas por periodistas, aficionados y analistas deportivos, añadiendo otro capítulo de tensión y polémica en la histórica rivalidad entre Barça y Madrid.