Dani Senabre y Adrián Sánchez dicen lo que muchos piensan sobre Ronald Araujo

Hansi Flick sorprendió con algunas novedades en su once inicial. El 4-0 de la ida permitió al técnico alemán brindar descanso a algunos de sus futbolistas más explotados, como Pedri, que acumulaba 24 titularidades consecutivas. También descansó, en este caso obligado por lesión, Alejandro Balde, concediendo su lugar en los esquemas a Gerard Martín. Y el tercer relevo se produjo en el centro de la zaga.

La pareja de centrales titular de Flick son, sin duda, Pau Cubarsí e Iñigo Martínez. No obstante, el vasco contaba con un pequeño hándicap que ya hacía prever de primeras que quizá no jugaba en Dortmund. Estaba apercibido. Si llega a tener minutos y a recibir una cartulina amarilla, se hubiera perdido la ida de las semifinales de la Champions. Y el míster teutón no se la quiso jugar.

| FCB

En su lugar entró un Ronald Araujo que está viviendo una temporada realmente complicada. Una lesión le ha dejado fuera de la ecuación durante la mitad del curso y cuando se recuperó se encontró con un panorama poco propicio para su progresión. Cubarsí e Iñigo ya eran inamovibles. Con todo, el charrúa ha pasado a ser el tercero en discordia. Y ayer demostró por qué.

Mismo fallo que el año pasado

No hizo, en términos generales, mal partido el bueno de Ronald. Estuvo rápido en el corte y tan intenso como de costumbre. Pero tuvo un error imperdonable que dejó KO al Barça. Cuando la eliminatoria parecía ya sentenciada del todo, ahora sí, para los culés, un despeje suyo muy flojito dentro del área llegó a las botas de Guirassy, que armó la pierna y completó su hattrick.

Era un 3-1 en el minuto 76 que daba alas a los alemanes, aunque finalmente fue en vano. Hay que recordar que precisamente en los cuartos de final de la pasada edición de la Champions League, Araujo cometió un error calcado que terminó con gol de Dembélé y que en aquella ocasión sí que fue mortal para los azulgrana. Son dos años consecutivos errando de la misma manera, algo que ha hecho estallar a algunos de sus escépticos entre la comunidad culé.

Por ejemplo, los periodistas Adrián Sánchez y Dani Senabre publicaron sendos tuits criticando el nivel del uruguayo. El primero de ellos le sentencio con un escueto pero contundente "Lo de Araujo...". Y el segundo fue más conciso: "Araújo lleva dos semanas pidiendo a gritos el traspaso".

Lo cierto es que, a día de hoy, muchos medios vaticinan que, como sopesaba Dani Senabre, Ronald Araujo está fijado como transferible para Deco y la directiva culé. Será necesaria alguna venta caudalosa para cuadrar cuentas y el sudamericano tiene muchas papeletas. Ha perdido su condición de inamovible y sigue teniendo un gran cartel en Europa.