El futbolista del Reial Madrid caçat de botellot

per Iker Silvosa

En els últims anys, el món del futbol i les seves estrelles han estat objecte freqüent de titulars més enllà dels seus èxits esportius. I és que la vida personal dels futbolistes, especialment els que formen part de grans clubs com el Real Madrid, sol estar sota la lupa mediàtica constantment. Precisament, un nou episodi ha sortit a la llum recentment i ha generat enrenou a les xarxes socials i els mitjans especialitzats. Aquesta vegada, el protagonista no és altre que Pepe, el polèmic excentral madridista, recordat pel seu joc agressiu i el seu caràcter intens dins i fora del camp.

El que va passar

L'humorista i monologuista Juan Dávila, conegut pel seu estil irreverent i provocador, va relatar una anècdota que ha agafat desprevingut el públic de "La Revuelta", el programa que condueix David Broncano a TVE. Juan Dávila, abans de fer-se famós pels seus monòlegs sense embuts, va treballar com a policia local a Alcobendas durant sis anys, cosa que li va permetre ser testimoni directe de situacions insòlites protagonitzades per famosos residents a la zona exclusiva de La Moraleja.

| RTVE

Durant la seva participació al programa de Broncano, Dávila va recordar una trobada cridanera amb Pepe, quan el jugador portuguès militava a les files del Real Madrid. Segons va narrar, es va trobar el futbolista en una situació poc esperada per a una figura pública de la seva talla: realitzant un botellot a El Soto de La Moraleja, un barri conegut per la seva tranquil·litat i exclusivitat, però que segons Dávila, també tenia zones on es donaven trobades juvenils, consum d'alcohol i "menudeig" ocasional de substàncies il·lícites.

Dávila va explicar que ell i els seus companys van haver d'intervenir en aquesta situació, requisant el que ell mateix va descriure amb certa sorna com "les cosetes" que Pepe i el seu grup tenien en aquell moment. El més cridaner de la història és que aquest incident va ocórrer en plena etapa daurada del futbolista al club merengue, quan la seva fama internacional estava en ple auge i el seu comportament dins del camp ja era objecte constant de crítiques i polèmiques.

Juan Dávila, en la seva línia

Juan Dávila, d'altra banda, manté la seva línia desenfadada i ha aprofitat l'ocasió per promocionar la seva actual gira d'espectacles "El palacio del pecado", on precisament aborda sense censures històries personals i alienes, creant moments hilarants per al seu públic. El seu estil irreverent, capaç de treure els colors fins i tot als convidats més atrevits, continua collint èxits en diferents escenaris d'Espanya.

Aquest nou episodi, que barreja figures de l'esport i de l'entreteniment, torna a posar sobre la taula el debat sobre la privacitat de les celebritats i els límits de l'humor. Fins a quin punt les figures públiques han d'acceptar que els seus moments privats es converteixin en objecte de rialles i debat públic? Mentrestant, Pepe segurament preferirà oblidar aquell "botellot" inesperat, encara que les xarxes socials i la memòria mediàtica, sens dubte, trigaran força més a fer-ho.