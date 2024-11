Dani Parejo (Villarreal) parla sobre la DANA amb indirecta als polítics: 'No han...'

El món del futbol ha estat un dels que més s'han involucrat directament amb la catàstrofe que ha assolat València aquests darrers dies. A través de campanyes solidàries diferents, amb donacions massives i projectes de cooperació amb els diferents serveis d'emergència i autoritats expertes. A més, diversos jugadors també han alçat la veu per demanar ajuda per als més necessitats després de la DANA, alhora que han parlat sense 'pèls a la llengua'.

Durant aquests dies, des de la lliga de futbol professional espanyola s'ha decidit suspendre diversos partits en què es veien involucrats equips valencians com el Vila-real o el València. Tot i això, futbolistes d'altres conjunts s'han queixat que ells haguessin de continuar competint amb aquesta desgràcia encara molt recent. Un va ser Miguel Gutiérrez, qui va explicar com un dels seus amics havia perdut la seva mare durant aquest catastròfic incident meteorològic.

D'altra banda, diversos futbolistes han aprofitat l'ocasió per deixar clar que des de dalt s'hauran de prendre responsabilitats. Un ha estat Ferran Torres, qui ha posat el focus en la incompetència de les autoritats i els diferents responsables. Un altre ha estat Dani Parejo, qui s'ha fet viral amb les seves declaracions, on carrega amb duresa amb els diferents polítics espanyols.

Les seves paraules després de la DANA

Dani Parejo és tota una institució a València, després del seu passat a l'equip de Mestalla i tot el llegat que va deixar darrere seu. És per això que la seva figura és molt respectada i les seves declaracions recents han estat preses amb molt de respecte i serietat. Parejo no va tenir por de parlar sobre els polítics que han format part d'aquest tràgic episodi per culpa de la seva incompetència.

"És una situació difícil i complicada pel que està passant a milers de persones. És impressionant veure la gent que s'està desplaçant de tot Espanya fins i tot d'estranger per ajudar els que estan malament. Quan els que podien haver estat no han estat", esmentava de manera indirecta els alts càrrecs.

Dani va afegir que fins que no ets allà no veus realment quina és la "magnitud del problema". " Jo personalment he anat allà a ajudar a aportar el nostre granet ja que els que havien d'haver anat abans no han anat. El poble sempre hi és", explicava el jugador del Vila-real.

"Jo vaig anar a ajudar Sedaví, conec pares del futbol dels nens que hi vivien, s'han quedat sense casa i res. Afortunadament ells no han perdut ningú, però molta gent sí, a part d'això, quedar-te sense res a veure de quina manera o quant de temps això trigarà a tornar", mencionava.