Dani Parejo (Villarreal) habla sobre la DANA con recado a los políticos: 'No han...'

El mundo del fútbol ha sido uno de los que más se ha involucrado directamente con la catástrofe que ha asolado Valencia estos últimos días. A través de diferentes campañas solidarias, con donaciones masivas y proyectos de cooperación con los distintos servicios de emergencia y autoridades expertas. Además, varios jugadores también han alzado la voz para pedir ayuda para los más necesitados después de la DANA, a la vez que han hablado sin 'pelos en la lengua'.

Durante estos días, desde la liga de fútbol profesional española se ha decidido suspender varios partidos en los que se veían involucrados equipos valencianos como el Villarreal o el Valencia. No obstante, futbolistas de otros conjuntos se han quejado de que ellos tuvieran que seguir compitiendo con esta desgracia todavía muy reciente. Uno de ellos fue Miguel Gutiérrez, quién contó como uno de sus amigos había perdido a su madre durante este catastrófico incidente meteorológico.

Por otro lado, varios futbolistas han aprovechado la ocasión para dejar claro que desde arriba se tendrán que tomar responsabilidades. Uno de ellos ha sido Ferran Torres, quién ha puesto el foco en la incompetencia de las autoridades y los diferentes responsables. Otro de ellos ha sido Dani Parejo, quién se ha hecho viral con sus declaraciones, donde carga con dureza con los distintos políticos españoles.

Sus palabras tras la DANA

Dani Parejo es toda una institución en Valencia, tras su pasado en el equipo de Mestalla y todo el legado que dejó tras de él. Es por eso que su figura es muy respetada y sus declaraciones recientes han sido tomadas con mucho respeto y seriedad. Parejo no tuvo miedo de hablar sobre los políticos que han formado parte de este trágico episodio por culpa de su incompetencia.

"Es una situación difícil y complicada por lo que le está pasando a miles de personas. Es impresionante ver a la gente que se está desplazando de toda España incluso de extranjero para ayudar a los que están mal. Cuando los que podían haber estado no han estado", mencionaba de forma indirecta a los altos cargos.

Dani añadió que hasta que no estas allí no ves realmente cuál es la "magnitud del problema". "Yo personalmente he ido ahí a ayudar a aportar nuestro granito ya que los que tenían que haber ido antes no han ido. El pueblo siempre está ahí", explicaba el jugador del Villarreal.

"Yo fui a ayudar a Sedaví, conozco padres del fútbol de los niños que vivían por allí, se han quedado sin casa y nada. Afortunadamente ellos no han perdido a nadie, pero mucha gente sí, aparte de eso, quedarte sin nada a ver de qué manera o cuanto tiempo esto va a tardar en volver. Ya no a la normalidad, pero al menos al tener una vida digna, venir aquí es como una guerra, te ponen problemas para ir a ayudar", explicaba en su discurso.