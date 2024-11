Fa temps que vol venir al Barça, prepara la sortida i Laporta mou fitxa

El Barça vol reforçar tant sí com no l'equip la temporada que ve malgrat el bon inici aquesta campanya. El club i la direcció esportiva es mostren exigents i volen encara més i un dels jugadors que fa temps que vol venir al Barça i el club no ho ha perdut de vista és Rafael Leao, extrem portuguès de l'AC Milà, que ha tingut problemes amb el seu entrenador i no està content allà. Un jugador que ja va interessar el Barça i aquest estiu passat hi va haver interès, però el seu prohibitiu preu taxat en 100 milions d'euros pel conjunt italià i les dificultats econòmiques del Barça van fer impossible avançar en l'operació.

La temporada actual de Rafael Leao, situació complicada

L'extrem portuguès travessa una situació difícil en què ha tingut molt poc protagonisme aquesta temporada i fins i tot ha estat suplent en nombrosos partits. Només registra 1 gol i 5 assistències en els 13 partits disputats fins ara, uns números molt baixos per a la qualitat i el nivell del jugador. El club i sobretot l'entrenador Paulo Fonseca li van agafar la matrícula després de les mostres permanents de Leao de voler marxar del Milà aquest any, per això li han imposat el càstig de la suplència.

L'altre dia va tenir l'oportunitat de ser titular al Bernabeu i va demostrar què és capaç de fer. El seu agent Jorge Mendes, íntim de Joan Laporta, és un dels que més està forçant la maquinària perquè es produeixi el traspàs però són molts els condicionants que s'han de donar perquè es faci possible.

| XCatalunya, Transfermarkt, AC Milan

Com encaixaria Leao a l'estil de joc d'aquest nou Barça?

No és fàcil encaixar en el sistema de joc que ha instaurat Flick en aquest nou Barcelona, un equip amb una pressió alta asfixiant amb un sacrifici col·lectiu molt bo i un ritme de joc vertical a través de la possessió i el domini. La línia defensiva crida l'atenció a tothom però tot ve per part d'una davantera i un migcamp que pressiona en bloc alt i molt coordenat.

En aquest equip Leao tindria dificultats perquè les seves característiques de joc són individualistes, és un jugador d'agafar la pilota i anar contra les defenses rivals a través del físic i la potència. Si canvia una mica la seva forma de joc i passa a ser un jugador més combinatiu podria tenir lloc en aquest equip perquè a Flick també li agrada la verticalitat i atacar els espais com fa Leao però ha de tenir clar que l'equip està per sobre de la individualitat.

Acaba contracte el 2028 i el seu valor de mercat està situat en 75 milions d'euros, una quantitat que el Barça hauria de negociar si vol fitxar l'extrem portuguès de 25 anys.