Vitor Roque podria ser clau per al fitxatge somiat del Barça de Hansi Flick

La direcció esportiva del FC Barcelona fa temps que busca un recanvi de garanties de Robert Lewandowski. Tot i que el polonès està en un moment de forma espectacular i es compta amb ell per a la temporada que ve ja que té contracte fins al 2026, al club són conscients de la seva edat i per això no volen deixar passar alguna bona oportunitat. I un dels noms que agrada moltíssim és el de Viktor Gyokeres , davanter de l'Sporting CP que registra 20 gols en 16 partits aquesta temporada i ve de marcar-li un hat trick al Manchester City dimecres passat. Sens dubte, una de les grans revolucions del futbol europeu. I el Barça té un pla.

El Pía del Barça per endur-se Gyokeres

Al Barça són conscients que és un jugador amb contracte i que mitja europa ho vol pel que no serà fàcil, però la seva clàusula de rescissió és de 100 milions d'euros i segons van confirmar diversos periodistes, el club de Lisboa estaria disposat a deixar-ho marxar per uns 75 milions d'euros. Per al Barça segueix sent una quantitat excessiva i té la carta de Vitor Roque , davanter que actualment està cedit al Betis però que segueix sent propietat del FC Barcelona tot i que el club verd-i-blanc tingui una opció de compra sobre el brasiler.

| FC Barcelona, Xataka

El Barça vol proposar el bescanvi de Vitor Roque-Gyokeres assumint que també haurà de posar una mica més de diners pel valor de mercat de tots dos. Una altra de les cartes a favor és que el jugador Trincao, actualment juga a l'Sporting CP i el Barça posseeix el 50% dels drets del futbolista, cosa que també podria beneficiar l'operació del davanter suec.

És compatible Gyokeres amb Lewandowski?

És una de les grans qüestions. Un dels millors nous de tots els temps amb un davanter cridat a ser un dels millors o almenys més prometedors davanters els propers anys. Són dos jugadors diferents però que ocupen la mateixa posició. Els moviments són diferents perquè el suec és més un davanter que pica a l'espai i fixa els centrals, mentre que el polonès és un davanter d'àrea, un caça gols.

| FC Barcelona, Germán Parga (FC Barcelona)

En un 4-4-2 hauries de sacrificar un migcentre i l'equip es parteix de manera que Flick no vol tocar res del que està funcionant. Cal veure com acaba Lewandowski la temporada i com segueix Gyokeres però sembla complicat que puguin jugar junts encara que pot ser una bona transició d'un davanter que està acabant la seva carrera amb un altre que vol començar a aconseguir coses importants malgrat els seus 26 anys de edat.