Cultural Leonesa y AD Ceuta quieren a un descarte de Primera: Llega gratis

El mercado de fichajes en Segunda División entra en su recta final con varios equipos buscando reforzar posiciones clave. La Cultural Leonesa y la AD Ceuta, recién ascendido, se han cruzado en el mismo objetivo. Ambos quieren incorporar a Ander Yoldi, un atacante que no entra en los planes de Osasuna y que podría salir gratis en los próximos días. El interés de estos dos equipos lo ha avanzado el periodista Ángel García, especialista en el mercado de la Hypermotion.

La Cultural mantiene una hoja de ruta clara en este mercado veraniego: añadir juventud y versatilidad a una plantilla que necesita más competitividad. Tras tantear la opción de Fede San Emeterio, finalmente fichado por la SD Ponferradina, el club leonés ha puesto la mira en jugadores capaces de marcar la diferencia en ataque.

Uno de los nombres que más interés despierta es Ander Yoldi, petición expresa de Raúl Llona. El entrenador considera que el navarro, con su capacidad para jugar en ambos costados, podría dar soluciones inmediatas. Además, su experiencia en Segunda División, tras su cesión en el Córdoba, lo convierte en un perfil atractivo para la Cultural.

El Ceuta se suma a la puja y complica la operación

El interés por Ander Yoldi no se limita a la Cultural Leonesa. La AD Ceuta, también recién llegada a Segunda División, ha preguntado por el jugador en los últimos días. Según la información publicada, la entidad ceutí ha contactado directamente con Osasuna para conocer su situación y tantear una posible incorporación.

Este movimiento ha intensificado la competencia entre ambos equipos. La Cultural confía en el trabajo de su entrenador para convencer al futbolista, pero en Ceuta ven en Yoldi una pieza clave para consolidarse en la categoría tras el ascenso.

Los números de Ander Yoldi que lo hacen atractivo

A sus 24 años, Yoldi acumula una experiencia que no pasa desapercibida. En la pasada temporada disputó 41 partidos con el Córdoba, firmando 3 goles y 1 asistencia. Su rendimiento sólido, especialmente en la segunda mitad del campeonato, le permitió mostrarse como un jugador fiable en el contexto de Segunda.

Antes de esa cesión, había destacado en el filial de Osasuna, donde en 76 encuentros firmó 20 tantos. La temporada 2023/24 fue especialmente brillante, anotando 12 goles y logrando debutar en Segunda. Es precisamente ese bagaje lo que lo convierte en un fichaje apetecible para equipos que buscan equilibrio entre juventud y experiencia.

La situación contractual de Yoldi abre la puerta a una salida gratuita. Le queda un año de contrato con Osasuna, pero no ha sido inscrito en LaLiga y Lisci ya lo ha descartado para el primer equipo. El jugador tampoco quiere volver al filial, lo que aumenta las posibilidades de rescindir y firmar con otro club antes del 31 de agosto.

Con este escenario, tanto la Cultural como el Ceuta apuran sus opciones. En León confían en que el peso de Raúl Llona sea decisivo, mientras que en Ceuta ofrecen protagonismo inmediato en un proyecto que busca asentarse ya mismo en la Segunda. Lo que está claro es que Ander Yoldi será protagonista en estos últimos días de mercado. Su futuro está lejos de Pamplona y todo apunta a que la Segunda División seguirá siendo su escaparate.