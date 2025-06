Confirmat, venda tancada: Un dels favorits de Simeone s'acomiada de l'Atlètic

Al món del futbol, poques coses commouen tant com un comiat inesperat. Els últims minuts de la temporada al Metropolitano van deixar una imatge que pocs aficionats de l'Atlètic de Madrid oblidaran: un futbolista històric, visiblement emocionat, acomiadant-se de la seva gent amb llàgrimes als ulls. No era un partit qualsevol ni un final de cicle habitual. El missatge era clar, encara que els despatxos blanc-i-vermells s'entestin a rebaixar la tensió mediàtica.

Tot i que des de la directiva s'insisteix que no hi ha negociacions formals obertes i que el jugador té contracte vigent fins al 2026, els senyals són difícils d'ignorar. La carta de comiat publicada a les xarxes socials pel mateix jugador després del partit reforça la sensació d'adeu, alimentant els rumors de mercat al voltant del seu futur immediat. Parlem, per descomptat, d'Ángel Correa.

Un rècord de servei: estadístiques històriques d'un ídol rojiblanc

Els números parlen per si sols. 466 partits disputats, 88 gols, 65 assistències, 59 targetes grogues, 1 expulsió per doble groga i 4 vermelles directes. Més de 22.770 minuts vestit de rojiblanc, consolidant-se com el sisè jugador amb més aparicions a la història del club. Aquesta regularitat, combinada amb la seva entrega a cada partit, l'ha convertit en un dels favorits de la graderia i en un referent per a les noves generacions.

| Atlético de Madrid, XCatalunya

El seu impacte va més enllà de les dades: ha estat decisiu en títols, sempre disposat a fer un pas endavant en els moments clau, adaptant-se a diferents rols a l'esquema del Cholo Simeone, ja sigui com a segon punta, extrem o fins i tot mitjapunta.

L'interès de Tigres i el mercat de fitxatges: adeu definitiu?

La sortida de figures emblemàtiques sol anar acompanyada de rumors sobre el seu destí. En aquest cas, segons va informar el periodista Matteo Moretto a Twitter, ja existeix un acord verbal entre l'Atlètic de Madrid i Tigres UANL per al traspàs del davanter argentí. L'operació es tancaria al voltant dels 6 milions d'euros, una xifra modesta en comparació amb el pes esportiu i emocional que el futbolista té per al club.

Malgrat aquest suposat acord, la realitat és que el club matalasser ha sortit públicament a recalcar que no existeix cap oferta formal ni comunicació oficial des de Mèxic, insistint que el jugador continua sent patrimoni de l'Atlètic. Aquesta postura és un advertiment clar a possibles compradors: el valor de mercat i sentimental del futbolista és més gran del que, per ara, s'ha posat sobre la taula.

El que fa tan especial aquest jugador és la seva versatilitat tàctica. Sota les ordres de Simeone, ha jugat en totes les posicions d'atac, demostrant entrega, capacitat d'associació i gol. En partits importants ha estat aquell revulsiu capaç de canviar el curs d'un matx amb una acció individual. El seu sacrifici defensiu i la seva capacitat per associar-se amb els líders del vestidor l'han fet un futbolista imprescindible durant gairebé una dècada.

A l'Atlètic, el buit que deixa va més enllà dels gols i assistències. Marxa un referent al vestidor, un futbolista amb ascendència sobre els joves i un nom ja gravat a la història recent del club.