El crac vingut a menys que vol García Pimienta al Sevilla

La temporada 2024/25 no està sent senzilla per al Sevilla FC, un club acostumat a competir per grans objectius en els últims anys. Les dificultats ofensives que ha mostrat el conjunt hispalenc en diferents trams del curs han motivat la direcció esportiva a buscar noves opcions en atac. Precisament, des d'Anglaterra sorgeix una oportunitat que podria donar un tomb important a la plantilla de García Pimienta.

A Nervión es mira amb atenció el mercat i se segueix una estratègia que, curiosament, ja va posar en pràctica amb èxit el Real Betis amb Antony: portar en cessió a jugadors talentosos que travessen situacions complicades en grans clubs europeus. Aquesta estratègia podria portar a Sevilla a Mijailo Mudryk, extrem ucraïnès que actualment milita al Chelsea i que podria estar a prop de canviar d'aires després d'una etapa tempestuosa a Londres. Així ho ha informat El Nacional.

| Eurosport

El pla del Sevilla amb Mudryk

Mudryk va arribar al Chelsea des del Shakhtar Donetsk al gener de 2023, protagonitzant un dels fitxatges més cridaners d'aquell mercat amb un cost aproximat de 70 milions d'euros. No obstant això, el seu rendiment a la Premier League no ha correspost a la inversió del club londinenc. Amb prou feines ha tingut protagonisme en el campionat anglès, participant en tan sols 7 partits i acumulant únicament 146 minuts aquesta temporada, sense gols ni assistències en lliga.

El seu rendiment més destacat ha arribat a la UEFA Conference League, on va anotar 3 gols i va repartir 3 assistències en 4 partits. Encara que els números en competició europea no són dolents, sí que són insuficients per justificar l'elevat cost del fitxatge. A aquesta situació esportiva complexa s'afegeix un problema extraesportiu encara més greu: Mudryk està involucrat en un cas de dopatge que l'ha mantingut allunyat del terreny de joc, una qüestió encara sense resoldre pel Tribunal d'Arbitratge Esportiu (TAS).

Víctor Orta, director esportiu del Sevilla FC, vol aprofitar aquesta conjuntura per negociar una cessió del jugador ucraïnès. La fórmula utilitzada amb Antony per part del Real Betis, també arribat de la Premier League amb problemes similars, ha resultat molt exitosa en el veí i etern rival, i a Nervión veuen amb bons ulls repetir aquesta jugada estratègica. Evidentment, tot això està supeditat al que acabi passant finalment amb la seva sanció, ja que podria fins i tot enfrontar-se a penes majors.

Què pot aportar Mudryk al Sevilla?

Mijailo Mudryk, de tan sols 24 anys, va destacar fa un parell de temporades pel seu talent i va ser comparat, fins i tot, amb Luka Modric, no només per la semblança dels seus cognoms, sinó pel potencial futbolístic que exhibia. El seu estil de joc explosiu, veloç i amb gran capacitat per al desbordament, encaixaria perfectament en l'esquema ofensiu de García Pimienta, necessitat de jugadors capaços de trencar línies i generar oportunitats de gol.

L'extrem és capaç d'actuar en ambdues bandes, oferint una versatilitat que encaixaria bé en l'atac sevillista, acostumat històricament a extrems dinàmics i verticals. El seu perfil permetria reforçar significativament una posició que actualment està molt debilitada, i podria convertir-se en una peça clau per rellançar l'equip en la segona part de la temporada.