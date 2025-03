Gran desig de Simeone: Oportunitat única de mercat per a l'Atlético de Madrid

per Iker Silvosa

La temporada futbolística encara no ha acabat, però els clubs comencen a moure fitxa amb rapidesa, buscant aprofitar oportunitats úniques al mercat. Un d'aquests moviments podria portar un ariet de primeríssim nivell fins a l'Atlètic de Madrid, tot i que el club matalasser ja compta amb importants figures en atac després de l'arribada recent de Julián Álvarez i Alexander Sorloth.

Tanmateix, el futur d'Antoine Griezmann continua sense definir-se clarament, cosa que obliga la direcció esportiva matalassera a explorar alternatives atractives. Es preveu que la decisió sobre El Principito es prengui de manera definitiva en les pròximes setmanes. És en aquest escenari que apareix Darwin Núñez, davanter uruguaià del Liverpool que, segons apunta Estadio Deportivo, ja ha estat ofert al conjunt madrileny per al mercat estival.

| Liverpool FC

Encara que inicialment, segons altres mitjans, Viktor Gyökeres, el talentós atacant suec de l'Sporting de Portugal, és l'objectiu prioritari per a Simeone, i per a mitja Europa, l'opció de Darwin Núñez resulta molt atractiva des del punt de vista econòmic i esportiu. La seva incorporació seria considerablement menys costosa, cosa que permetria a l'Atlètic mantenir una davantera competitiva sense necessitat de grans desemborsaments.

Context i actualitat de l'equip

L'Atlètic està signant una temporada competitiva, mantenint un rendiment estable a la part alta de la taula, amb Julián Álvarez convertit en una de les seves grans figures. No obstant això, Diego Simeone desitja comptar amb més variants ofensives per afrontar les exigències de competicions europees i nacionals, considerant a més la possible sortida de Griezmann i la necessitat de mantenir alternatives de qualitat i experiència en l'atac.

L'arribada de Darwin Núñez encaixaria perfectament en la filosofia de joc del tècnic argentí, conegut per treure el màxim partit a jugadors intensos, versàtils i potents físicament, característiques que defineixen clarament el davanter uruguaià.

En la present temporada amb el Liverpool, Darwin Núñez acumula 7 gols i 7 assistències en 40 partits disputats. Aquests números ressalten el seu rol participatiu en la creació i definició de jugades. A la Premier League específicament, ha anotat 5 gols i donat 3 assistències en 23 encontres, mostrant la seva influència ofensiva malgrat no ser un titular fix, cosa que es reflecteix en els 962 minuts jugats.

En competició europea, Darwin ha participat en 9 encontres de la Champions League, on va marcar un gol i va entregar una assistència, demostrant a més la seva capacitat competitiva en grans cites internacionals. El seu físic potent, capacitat de desmarcatge i versatilitat tàctica encaixen perfectament en l'estil de Simeone, qui valora enormement aquest perfil per reforçar la plantilla matalassera.

Un avantatge crucial per a l'Atlètic és que el Liverpool està disposat a negociar per Darwin Núñez. L'operació podria concretar-se sota la fórmula d'una cessió amb opció de compra, reduint considerablement el cost inicial respecte a altres opcions. El charrúa no està convencent a Anfield i això pot abaratir notablement una hipotètica operació de sortida.