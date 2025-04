Gir de 180 graus amb Starfelt al Celta de Vigo

per Iker Silvosa

El Celta de Vigo travessa una temporada de renaixement futbolístic. Després de diversos anys de lluita en què l'afició celeste patia jornada rere jornada per aconseguir la permanència, aquest any, el club gallec mostra senyals evidents d'ambició per objectius superiors. Les recents declaracions en què jugadors importants comencen a parlar obertament d'aspiracions europees reforcen aquesta nova visió optimista del club celeste.

Dins d'aquest context, hi ha jugadors clau que estan destacant per sobre de la resta, tant pel seu lideratge sobre la gespa com per la seva cotització a l'alça en el mercat futbolístic. Un d'aquests futbolistes és precisament el defensa internacional suec Carl Starfelt, que viu un dels seus millors moments professionals des de la seva arribada al conjunt gallec.

La sorprenent temporada del suec Carl Starfelt

Carl Starfelt va aterrar al Celta de Vigo en la campanya 2023/24 procedent del Celtic de Glasgow amb un traspàs que es va tancar per uns 3 milions d'euros. Després d'una primera temporada discreta, en aquesta campanya 2024/25, el seu rendiment ha fet un gir inesperat i decisiu que ha sorprès gratament aficionats i experts.

L'estadística actual a la Lliga EA Sports reflecteix la consistència i la confiança que ha dipositat en ell l'entrenador celeste: Starfelt ha jugat en 25 dels 28 partits possibles d'aquesta temporada, acumulant un 82% de minuts jugats. Aquests números reflecteixen l'absoluta confiança del cos tècnic cap a l'internacional suec, consolidant-se així com un pilar bàsic en la defensa celeste.

Malgrat ser un defensa central, i com és habitual en futbolistes de la seva posició, els seus números ofensius són discrets. Amb un sol gol anotat en el que va de competició i sense assistències fins ara, la seva principal aportació és fonamentalment defensiva. Així i tot, Starfelt destaca per la seva solidesa defensiva i per la seva disciplina tàctica, havent rebut únicament 5 targetes grogues i cap expulsió en els 25 encontres disputats aquesta campanya, xifres que subratllen la seva notable estabilitat defensiva.

En declaracions recents, Starfelt ha expressat la seva intenció de seguir formant part del projecte celeste. El jugador suec va afirmar sentir-se "molt còmode" a Vigo i va aclarir la seva postura respecte a rumors sobre una possible sortida del club en el pròxim mercat de fitxatges. "Estic gaudint molt aquí, estic centrat només en el meu futbol", va destacar el central en una entrevista recent, aclarint que el seu futur immediat està lligat a Balaídos i al creixement que viu el Celta.

El futbolista va deixar clar que, tot i que mai se sap què passarà en el futbol, el seu agent coneix perfectament el seu desig de romandre en l'equip celeste, assenyalant a més la importància de lluitar per Europa com un gran incentiu addicional per continuar.