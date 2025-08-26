Courtois humilia Vinicius amb un missatge a l’afició del Real Oviedo: 'És...'

El Real Madrid va sortir victoriós del Carlos Tartiere amb un clar 0-3. Mbappé va ser la gran figura amb dos gols i Vinicius va tancar el compte amb el tercer. Tanmateix, el que havia de ser una nit tranquil·la es va transformar en un huracà mediàtic. La polèmica no va sorgir pel resultat, sinó per l'actitud de Vinicius, que va tornar a provocar la graderia i es va enfrontar a l'àrbitre amb gestos innecessaris.
Enmig d'aquest ambient carregat, va aparèixer la veu de Thibaut Courtois. El porter belga, lesionat i encara recuperant-se de la seva greu dolència, no va ser al Tartiere, però sí que va voler enviar un missatge a les xarxes socials. Les seves paraules van ser aplaudides per l'afició carbayona i per molts seguidors neutrals.
El missatge de Courtois que va agradar al Tartiere
Courtois va escriure a X un text breu, però directe: “Gran victòria en un camp molt difícil i que és de Primera”. Un reconeixement sincer al Real Oviedo, al seu estadi i a l'afició, que va omplir les graderies en una jornada històrica després de 24 anys sense ser a l'elit. El belga va mostrar respecte, humilitat i un saber estar que molts troben a faltar en altres futbolistes.
Aquest missatge no va passar desapercebut. Des d'Astúries, aficionats i mitjans locals van aplaudir el detall, subratllant que la grandesa d'un club també es mesura per les paraules dels seus referents. Courtois, sense jugar, va aconseguir guanyar-se l'estima d'un estadi que poques hores abans havia xiulat i menyspreat els gestos arrogants de Vinicius.
Vinicius, una altra vegada al centre de la polèmica
Primer va ser captat per les càmeres badallant a la banqueta, mentre els seus companys patien per obrir el marcador. Després, ja al camp, va fingir un penal que li va costar groga i va generar l'enuig del públic. Finalment, després de marcar el tercer gol, es va adreçar a la graderia asturiana amb un gest que es va interpretar com un “a Segona”.
Aquest comportament va indignar l'afició local, que en cap moment havia mantingut una rivalitat històrica amb el Real Madrid. La il·lusió de rebre els blancs al seu estadi va acabar convertida en un record amarg per l'actitud d'un dels seus futbolistes.
Courtois, un exemple de lideratge silenciós
El porter belga no va necessitar grans discursos per enviar un missatge contundent. Va reconèixer la dificultat del rival i va posar en valor l'Oviedo. Davant l'arrogància de Vinicius, Courtois va oferir una imatge de respecte que connecta amb el que hauria de representar el Real Madrid: un club admirat també pel seu senyoriu en la victòria.
El seu gest va ser interpretat per molts com una crítica indirecta al brasiler. No va esmentar el seu nom, però el contrast va resultar inevitable. Mentre un crispava, l'altre tendia la mà. Courtois va recordar que es pot guanyar amb classe i humilitat, sense menystenir el contrari ni la seva afició.
Dues maneres de representar el Real Madrid
L'Oviedo-Real Madrid va deixar un contrast tan gran com preocupant. Courtois va mostrar respecte, classe i una connexió immediata amb l'afició rival. Vinicius, en canvi, va tornar a quedar retratat com un jugador que busca enemics abans que reconeixement.
En un club com el Real Madrid, ambdues actituds pesen. Una construeix admiració i respecte, l'altra genera polèmica i desgast constant. El missatge de Courtois va ser breu, però es va convertir en un exemple de com un jugador pot ser recordat per la seva elegància fora de la gespa, una cosa que Vinicius encara no ha après.