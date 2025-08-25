Fins i tot Edu Aguirre ho reconeix, actitud lamentable de Vinicius: «És molt lleig...»

El Real Madrid va sortir victoriós en la seva visita al Carlos Tartiere. L'equip de Xabi Alonso va vèncer 0-3 l'Oviedo amb solvència i gols de Mbappé i Vinicius. Tanmateix, més enllà del marcador, el gran debat es va centrar en el brasiler. Vinicius Júnior va tornar a acaparar els focus pels seus gestos contra la graderia local.
Una actitud que va entelar el seu gol i va encendre la polèmica. Fins i tot Edu Aguirre, habitualment un dels seus grans defensors, va reconèixer que el que va passar va ser “molt lleig”.
El context del Carlos Tartiere
El partit es va desenvolupar en un ambient festiu per a l'afició asturiana. El Real Oviedo rebia per primera vegada en anys el Real Madrid a casa amb un ple absolut. L'estadi celebrava l'ocasió amb il·lusió, però Vinicius ho va transformar en polèmica.
El brasiler va ser suplent i va entrar a la segona meitat buscant reivindicar-se. Amb tot just mitja hora de joc, va mostrar la cara que més irrita el públic. Simulacions, protestes constants i gestos desafiants van marcar la seva actuació a Astúries.
Edu Aguirre, tertulià de El Chiringuito i proper al brasiler, no va dubtar a criticar-lo. “Vinicius necessita un enemic”, va afirmar en directe. Per a ell, el jugador es motiva buscant rivals fora de la pilota. El periodista va ser encara més clar: “Pot ser l'àrbitre, el públic o fins i tot el seu entrenador”.
El gol que va encendre la polèmica
Vinicius va marcar el tercer gol del partit després d'una bona jugada col·lectiva. En lloc de celebrar-ho amb naturalitat, es va adreçar a l'àrbitre i a la graderia. Els seus gestos de burla van ser interpretats com una provocació deliberada.
L'estadi va respondre corejant insults cap al brasiler, cosa que va augmentar la tensió. De Burgos Bengoechea, àrbitre de la trobada, ja l'havia amonestat abans per simular un penal. Amb aquesta actitud, Vinicius va fregar l'expulsió en la seva primera visita al Tartiere.
Edu Aguirre va reconèixer que el gest de Vinicius va ser lamentable i innecessari. “És molt lleig”, va sentenciar, deixant clar que el brasiler s'equivoca. Per al periodista, aquest comportament resta més del que suma al Real Madrid. El brasiler, malgrat el seu talent indubtable, sembla necessitar sempre aquest estímul de confrontació.
Crítiques al seu rendiment recent
Més enllà dels gestos, Vinicius no travessa el seu millor moment futbolístic. La temporada passada va ser irregular i va perdre protagonisme en els grans partits. Aquesta campanya va començar com a suplent a Oviedo, un missatge clar de Xabi Alonso. El tècnic tolosà aposta per la meritocràcia i no per noms intocables.
Amb Mbappé brillant i altres joves com Güler creixent, Vinicius ha de recuperar el seu lloc. Actituds com la del Tartiere només compliquen encara més la seva situació interna.
El Madrid, entre la protecció i l'exigència
Històricament, el Real Madrid ha protegit públicament Vinicius de crítiques externes. Tant Florentino Pérez com Ancelotti han defensat sempre la seva figura davant dels mitjans. Tanmateix, portes endins ha rebut advertiments clars sobre el seu comportament.
Ara, amb Xabi Alonso, l'escenari és diferent. L'entrenador ha demostrat fermesa deixant Vinicius a la banqueta. Aquesta decisió, unida als gestos del brasiler, reforça la sensació d'advertiment. Ningú està per sobre de l'escut en aquest nou Madrid.
El futur immediat del brasiler
Amb 25 anys, Vinicius hauria d'estar al cim de la seva carrera esportiva. Tanmateix, els seus gestos i polèmiques l'allunyen de la imatge de referent mundial. El seu talent és inqüestionable, però la paciència dins del club comença a esgotar-se. Edu Aguirre ho va resumir perfectament: “Necessita canviar”.
El brasiler ho té tot per tornar a ser decisiu, però ha d'abandonar aquesta necessitat de confrontació constant. El públic del Tartiere ja l'ha assenyalat. I moltes altres aficions ho faran d'ara endavant.