Courtois humilla a Vinicius con un mensaje a la afición del Real Oviedo: 'Es...'

El Real Madrid salió victorioso del Carlos Tartiere con un claro 0-3. Mbappé fue la gran figura con dos goles y Vinicius cerró la cuenta con el tercero. Sin embargo, lo que debía ser una noche tranquila se transformó en un huracán mediático. La polémica no llegó por el resultado, sino por la actitud de Vinicius, que volvió a provocar a la grada y se enfrentó al árbitro con gestos innecesarios.

En medio de ese ambiente cargado, apareció la voz de Thibaut Courtois. El portero belga, lesionado y aún recuperándose de su grave dolencia, no estuvo en el Tartiere, pero sí quiso mandar un mensaje en redes sociales. Sus palabras fueron aplaudidas por la afición carbayona y por muchos seguidores neutrales.

El mensaje de Courtois que gustó al Tartiere

Courtois escribió en X un texto breve, pero directo: “Gran victoria en un campo muy difícil y que es de Primera”. Un reconocimiento sincero al Real Oviedo, a su estadio y a la hinchada, que llenó las gradas en una jornada histórica tras 24 años sin estar en la élite. El belga mostró respeto, humildad y un saber estar que muchos echan en falta en otros futbolistas.

Este mensaje no pasó inadvertido. Desde Asturias, aficionados y medios locales aplaudieron el detalle, subrayando que la grandeza de un club también se mide por las palabras de sus referentes. Courtois, sin jugar, logró ganarse el cariño de un estadio que pocas horas antes había abucheado y despreciado los gestos arrogantes de Vinicius.

Vinicius, otra vez en el centro de la polémica

Primero fue captado por las cámaras bostezando en el banquillo, mientras sus compañeros sufrían para abrir el marcador. Luego, ya en el campo, fingió un penalti que le costó amarilla y generó el enfado del público. Finalmente, tras marcar el tercer gol, se dirigió a la grada ovetense con un gesto que se interpretó como un “a Segunda”.

Ese comportamiento indignó a la afición local, que en ningún momento había mantenido una rivalidad histórica con el Real Madrid. La ilusión de recibir a los blancos en su estadio terminó convertida en un recuerdo amargo por la actitud de uno de sus futbolistas.

Courtois, un ejemplo de liderazgo silencioso

El portero belga no necesitó grandes discursos para enviar un mensaje contundente. Reconoció la dificultad del rival y puso en valor al Oviedo. Frente a la arrogancia de Vinicius, Courtois ofreció una imagen de respeto que conecta con lo que debería representar el Real Madrid: un club admirado también por su señorío en la victoria.

Su gesto fue interpretado por muchos como una crítica indirecta al brasileño. No mencionó su nombre, pero el contraste resultó inevitable. Mientras uno crispaba, el otro tendía la mano. Courtois recordó que se puede ganar con clase y humildad, sin menospreciar al contrario ni a su afición.

Dos maneras de representar al Real Madrid

El Oviedo-Real Madrid dejó un contraste tan grande como preocupante. Courtois mostró respeto, clase y una conexión inmediata con la afición rival. Vinicius, en cambio, volvió a quedar retratado como un jugador que busca enemigos antes que reconocimiento.

En un club como el Real Madrid, ambas actitudes pesan. Una construye admiración y respeto, la otra genera polémica y desgaste constante. El mensaje de Courtois fue breve, pero se convirtió en un ejemplo de cómo un jugador puede ser recordado por su elegancia fuera del césped, algo que Vinicius aún no ha aprendido.