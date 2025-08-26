El contundent missatge de Josep Pedrerol a Vinicius, no s’amaga: “És bo, però...”

El Real Madrid va guanyar 0-3 al Carlos Tartiere contra l'Oviedo. Mbappé va brillar amb dos gols i Vinicius va marcar el tercer. Però, com sol ser habitual, la notícia no va estar en el resultat. El brasiler va tornar a acaparar titulars pels seus gestos provocadors i la seva manca de respecte cap a l'afició local.
El partit havia començat amb ambient festiu. L'Oviedo celebrava el seu retorn a Primera davant d'un colós com el Madrid. Tanmateix, l'actitud de Vinicius va enterbolir aquella jornada tan esperada pels asturians. Des de la banqueta ja va oferir escenes que van aixecar polèmica i van generar malestar.
El show de Vinicius al Tartiere
Xabi Alonso va sorprendre deixant-lo d'inici a la banqueta. Durant la primera part, les càmeres van enfocar el brasiler badallant ostensiblement i rient mentre els seus companys lluitaven per l'empat. Una imatge que molts van interpretar com a manca de professionalitat i de compromís.
Quan va saltar al camp a la segona meitat, Vinicius no va trigar a buscar protagonisme. Va simular un penal que li va costar targeta groga i va provocar les burles del públic. Més tard, va celebrar el gol de Mbappé mirant desafiant l'àrbitre Ricardo de Burgos, augmentant la tensió.
Pedrerol llança un missatge dur
La situació es va descontrolar definitivament amb el seu propi gol, el 0-3 final. En lloc de celebrar-lo amb els seus companys, Vinicius es va dirigir a la graderia ovetenca i els va enviar simbòlicament a Segona Divisió. Un gest innecessari contra una afició il·lusionada després de 24 anys lluny de l'elit.
Va ser llavors quan Josep Pedrerol va esclatar a El Chiringuito. “Que bo és Vinicius, però quina mandra em fa”, va declarar amb contundència. El presentador va detallar que no és normal veure un jugador badallant, provocant l'àrbitre i menyspreant una afició històrica en un mateix partit.
Crítiques des del seu propi entorn mediàtic
El que crida l'atenció és que fins i tot Edu Aguirre, amic i defensor del brasiler, va reconèixer que es tractava d'un gest molt lleig. “A mi m'ha fet molt de mal”, va dir, recordant la il·lusió amb què Oviedo viu el seu retorn a Primera. Les seves paraules confirmen que la imatge de Vinicius s'erosiona ràpidament.
El brasiler, en lloc de disculpar-se, va reforçar la seva posició a les xarxes socials. Va publicar una foto assenyalant la graderia amb el missatge “Jo soc així”. Una actitud que evidencia la seva manca d'autocrítica i que no ajuda a rebaixar la tensió creixent al seu voltant.
Un problema recurrent al Real Madrid
La qualitat de Vinicius és indiscutible, però els seus gestos cansen fins i tot els mateixos madridistes. La seva capacitat per desequilibrar partits es veu enterbolida per provocacions innecessàries. Aquesta temporada, amb Mbappé com a gran estrella, corre el risc de quedar eclipsat.
Xabi Alonso ja ha deixat clar que en el seu projecte ningú no és intocable. Deixar-lo de suplent en un partit tan mediàtic va ser un avís directe. El tècnic tolosà sap que la meritocràcia és clau en un vestidor ple de talent i egos.
Una cruïlla per al futur
El Real Madrid ha de decidir com gestionar un jugador tan brillant com polèmic. Cada temporada, Vinicius protagonitza situacions que embruten victòries importants i generen titulars negatius. Davant l'Oviedo, l'escàndol va tornar a superar el vessant esportiu.
Pedrerol ho va resumir en una frase que ja s'ha fet viral: “Que bo és Vinicius, però quina mandra em fa”. I si fins i tot els comunicadors que solien defensar-lo comencen a mostrar cansament, és evident que el brasiler està creuant una línia perillosa.
Talent sense control
Vinicius és un futbolista capaç de decidir partits a qualsevol estadi. La seva velocitat, regat i olfacte golejador són virtuts admirades arreu del món. Però el seu caràcter i les seves provocacions estan danyant la seva reputació i la del mateix Real Madrid.
Si no canvia aviat, corre el risc de ser recordat més pels seus gestos que pels seus gols. El partit al Tartiere va ser una altra prova d'això. Una victòria clara dels blancs que va acabar convertida en un nou episodi de l'interminable show de Vinicius.