Cop d'efecte a l'UD Almería: Ja tenen '9', l'hi arrabassen a l'Olympiacos

L'Almeria feia setmanes que buscava un davanter centre que garantís gols. La direcció esportiva s'havia fixat en diferents perfils a Europa i Sud-amèrica. Finalment, l'aposta va arribar des del Brasil després d'una dura pugna internacional. L'operació suposa un cop d'autoritat en el mercat d'estiu de Segona Divisió.
El club roig-i-blanc va tancar l'acord a la recta final del mercat. El traspàs va rondar els set milions d'euros, amb el 70 % dels drets adquirits. La xifra confirma l'ambició de l'entitat presidida per Mohammed Al-Khereiji. L'Olympiacos també va voler fer-se amb el jugador, però es va quedar enrere en la negociació.
El perfil d'un davanter amb projecció internacional
El davanter brasiler té 20 anys i fa 1,84 metres. Format al Palmeiras, va debutar amb el primer equip i va arribar a disputar la Copa Libertadores. A més, va ser internacional en categories juvenils amb el Brasil, confirmant la seva projecció com a talent emergent.
L'Almeria confia en la seva polivalència i capacitat per adaptar-se al futbol europeu. Tècnicament complet, destaca per la seva mobilitat i lectura a l'àrea rival. No és un ariet estàtic, sinó un jugador dinàmic amb recursos per combinar. Per això se'l compara amb perfils com Charles o Luis Suárez.
La identitat del nou fitxatge
Es tracta de Thalys Henrique Gomes de Araújo, nascut a São Miguel dos Campos. Va iniciar la seva carrera al CRB U20 abans de fitxar pel Palmeiras el 2021. Allà va signar fins al 2029, amb un valor de mercat que superava els dos milions. Ara aterra a Espanya com la gran esperança ofensiva almerienca.
El jove davanter ja havia reconvertit la seva posició al Brasil. Va passar de mitjapunta a davanter centre modern, capaç de jugar entre línies. Amb cama esquerra dominant, domina bé ambdues i es mou cap a les bandes amb soltura. La seva evolució recorda altres ariets que van triomfar després d'un canvi de rol.
Un moviment estratègic en la planificació esportiva
L'Almeria repeteix una fórmula coneguda: invertir en un ‘9’ jove per créixer. L'estratègia consisteix a aconseguir rendiment immediat i revalorització futura al mercat. Darwin Núñez és l'exemple més recent d'aquest model de negoci.
L'arribada de Thalys respon a aquesta mateixa visió de club trampolí. L'equip andalús no només vol pujar, també mantenir estabilitat econòmica. Pagar set milions per un jugador de 20 anys és una inversió calculada. La clàusula de rescissió serà elevada per assegurar un retorn financer.
Expectatives altes per a una temporada decisiva
L'entrenador espera que el brasiler aporti gols i presència a l'àrea. El seu fitxatge allibera pressió a altres davanters que havien assumit massa responsabilitatL'afició roig-i-blanca, il·lusionada, el rebrà com un referent immediat del projecte.
Al Brasil molts ho veuen com un pas lògic en la seva carrera. L'oportunitat de créixer a LaLiga i exhibir-se a Europa resulta irresistible. Si confirma el seu potencial, podria convertir-se en un dels grans noms del mercat. Per a l'Almeria, assegurar el seu fitxatge és un triomf estratègic en tots els sentits.