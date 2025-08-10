A Cordón no le tiembla el pulso: El Sevilla quiere a un ex del Betis

En Nervión se vive un verano intenso, marcado por decisiones estratégicas y la necesidad de fortalecer zonas clave del campo. Los últimos amistosos de pretemporada han dejado en evidencia ciertos puntos débiles que el club no puede ignorar si quiere aspirar a competir al máximo nivel desde la primera jornada de LaLiga.

El futuro de Juanlu sigue sin resolverse y cada día que pasa complica más la planificación. La retirada de los Wolves de la puja ha dejado al Sevilla en un limbo en esa posición, pero todo apunta a que pronto se hará oficial su marcha a Nápoles. Aunque la plantilla cuenta con José Ángel Carmona, sus recientes errores en pretemporada han encendido las alarmas. La dirección deportiva, encabezada por Antonio Cordón, ha decidido actuar y busca un refuerzo que aporte solidez y experiencia inmediata.

Youcef Atal, un viejo conocido con pasado bético

Entre los nombres que maneja Cordón destaca el de Youcef Atal, lateral argelino de 29 años que actualmente milita en el Al-Sadd de la Qatar Stars League, según Marca. Atal ya conoce de cerca el fútbol español, pues en 2017 estuvo a prueba en el Betis, dejando buenas sensaciones en el filial. Sin embargo, las negociaciones con el Paradou de su país no fructificaron y terminó su carrera de formación en Bélgica, antes de dar el salto al Niza.

En Francia alcanzó un valor de mercado de 25 millones de euros y destacó por su potencia ofensiva y capacidad para desbordar. Su trayectoria dio un giro en 2024, cuando salió de Europa por motivos extradeportivos para jugar en Turquía, antes de llegar a Qatar. Allí disputó 18 partidos la pasada campaña, sumando dos goles y tres asistencias, aunque su inscripción en liga se retrasó hasta febrero.

Zeki Çelik, una opción con más dificultad

El otro jugador en la agenda es Zeki Çelik, internacional turco de la Roma. También lateral derecho, cuenta con un perfil más defensivo y una trayectoria estable en competiciones de alto nivel. Su contrato en Italia dura hasta 2026, igual que en el caso de Youcef Atal, pero su cotización es más elevada, lo que lo convierte en una operación más complicada desde el punto de vista económico. Sin embargo, su regularidad y experiencia en Serie A lo convierten en una alternativa muy valorada en la dirección deportiva.

El Sevilla se enfrenta a un escenario en el que debe moverse con precisión quirúrgica. La restricción salarial obliga a buscar operaciones asequibles, y en ese contexto, Atal parece ofrecer un encaje más viable. No obstante, la prioridad es reforzar el lateral derecho cuanto antes, para que el nuevo fichaje pueda adaptarse antes del arranque de la competición oficial.

El pulso de Cordón en este mercado no solo marcará el cierre del verano, sino también las opciones reales del Sevilla en la temporada 2025/26. Los próximos días serán decisivos para conocer si la banda derecha se convierte en uno de los puntos fuertes del equipo o sigue siendo su talón de Aquiles.