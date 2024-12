Cordero Vega confessa la veritat: Els jugadors del Barça al·lucinen

El Barça va patir un dolorós revés al caure 1-2 davant de Las Palmas a Montjuïc. La derrota va sorprendre els aficionats culers, acostumats a la fortalesa del seu equip a casa. Aquest resultat trenca una ratxa important a casa i deixa interrogants sobre el rendiment col·lectiu.

El matx va estar marcat per la controvèrsia arbitral, desencadenant reaccions tant a la grada com a la banqueta. Las Palmas va aprofitar les oportunitats, mentre que el Barça va acusar l'absència de jugadors clau. La derrota posa pressió sobre Hansi Flick, obligat a reactivar l'equip.

L'escàndol va arribar amb una jugada en què Mika Mármol va trepitjar clarament Cubarsí a l'àrea. Ni l'àrbitre Cordero Vega ni el VAR van assenyalar penal, desencadenant la indignació del vestidor blaugrana. Segons paraules de Vega, no va veure intencionalitat a l'acció, justificant la seva decisió.

Un arbitratge que deixa molt a desitjar

El penal no sancionat Cubarsí ha estat el tema central després del partit. A la jugada, Marbre trepitja clarament el defensor del Barça, causant fins i tot una ferida visible. La reacció del VAR i de l'àrbitre va ser sorprenentment passiva, generant frustració a l'equip local.

| FC Barcelona, Germán Parga (FC Barcelona)

Pau Cubarsí va expressar la seva incredulitat després del partit: "Hòstia, però hòstia ¿com no és penal quan m'ha trepitjat?". La frase reflecteix la impotència dels jugadors davant de decisions que, al seu parer, els perjudiquen. Aquest tipus d'arbitratges qüestiona la transparència del sistema VAR.

Per la seva banda, Cordero Vega va explicar la seva perspectiva: "Va mirant la pilota i no et veu...". Aquestes paraules, però, no han convençut ni els jugadors ni els seguidors culers, que consideren la decisió com una mostra més de la inconsistència arbitral.

Las Palmas aprofita el desconcert

A més de l'arbitratge polèmic, el Barça va mostrar mancances importants en el joc. Les absències de Lamine Yamal i Dani Olmo van pesar en l'atac culer. Flick, després del matx, va admetre que la falta d'equilibri a l'equip és una cosa que han de corregir.

Las Palmas, per altra banda, va fer gala d'un plantejament tàctic que va frustrar el Barça. L'equip visitant va saber mantenir el marcador, fins i tot davant de les constants arribades blaugranes. Aquesta victòria els dóna un impuls crucial a la classificació.

La polèmica no es va limitar al penal no xiulat. El comportament del cos arbitral i l'ús del VAR van deixar molts qüestionant la imparcialitat en aquest tipus de decisions. La frase "està tot lligat i ben lligat", pronunciada històricament, ressona amb força a l'afició culer.

El partit davant Las Palmas deixa una lliçó clara: el Barça necessita millorar tant al camp com en la resposta a l'adversitat. La controvèrsia arbitral continua sent un llast a la competició, generant frustració en equips i aficionats.