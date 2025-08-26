Corberán està d'enhorabona: Doble fitxatge del València per a l'extrem

El València continua movent-se amb decisió en aquesta recta final del mercat de fitxatges d'estiu, on els moviments d'última hora poden marcar el rumb de la temporada 25/26. Carlos Corberán, que ha insistit en la necessitat de comptar amb més profunditat en l'ofensiva, està a punt de veure complert un dels seus desitjos amb l'arribada d'un extrem desitjat.
En les últimes hores, les negociacions per Largie Ramazani han experimentat un gir decisiu. L'acord per a una cessió simple des del Leeds United ja està tancat, tot i que el València CF intenta introduir una opció de compra per poder quedar-se el jugador. Segons va avançar Nacho Sanchís, aquest detall és el que està demorant l'anunci oficial.
Ramazani, belga d'origen congolès, vol tornar a Espanya després d'una campanya a Anglaterra en què ha participat en l'ascens del Leeds a la Premier. Això sí, sense arribar a ser indiscutible. L'arribada d'Okafor al club anglès ha reduït les seves opcions, i això ha facilitat l'operació. El jugador, a més, ja ha donat el seu vistiplau a vestir la samarreta del València.
Corberán fins i tot ha demanat accelerar la incorporació per poder comptar amb ell davant el Getafe aquest divendres a Mestalla, encara que això suposi renunciar a l'opció de compra. El tècnic entén que Ramazani pot ser determinant en un moment clau de l'inici de la lliga.
La renovació de Diego López, una altra gran notícia
Juntament amb el fitxatge imminent de Ramazani, el València ha assegurat la continuïtat d'una de les seves perles. Diego López ha renovat fins al 2029, consolidant-se com un dels pilars del projecte esportiu. S'uneix així a les ampliacions de contracte de Javi Guerra i César Tárrega, tres jugadors de la pedrera que representen el present i futur del club de València.
Diego López va debutar el 2022 amb Gennaro Gattuso, però va ser Rubén Baraja qui li va donar protagonisme real en la recta final de la temporada 2022-23. Els seus tres gols en aquella sèrie de partits van ser decisius per salvar l'equip del descens. Des de llavors, ha disputat 92 partits oficials, sumant 17 gols i 13 assistències.
A més, ha tingut un paper important amb la selecció espanyola sub-21 i va ser campió olímpic a París 2024. La seva renovació garanteix estabilitat a una plantilla necessitada de referents i manté viva l'aposta pel talent local.
Dos peces clau per a les bandes
La combinació de Ramazani i Diego López dona un salt qualitatiu a les opcions de Corberán als extrems. El belga aporta velocitat, desequilibri i verticalitat, mentre que l'asturià assegura arribada, regularitat i experiència tot i la seva joventut.
Tots dos podrien coincidir a l'onze en més d'una ocasió, recordant fins i tot la dupla que van formar Ramazani i Umar Sadiq a l'Almeria. De fet, per què no, podrien tornar a coincidir tots dos a Mestalla. Cal recordar que Umar Sadiq és ara mateix l'opció favorita per tornar a reforçar la davantera valencianista.