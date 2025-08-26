Corberán está de enhorabuena: Doble 'fichaje' del Valencia para el extremo

El Valencia continúa moviéndose con decisión en esta recta final del mercado de fichajes estival, donde los movimientos de última hora pueden marcar el rumbo de la temporada. Carlos Corberán, que ha insistido en la necesidad de contar con más profundidad ofensiva, está a punto de ver cumplido uno de sus deseos con la llegada de un extremo deseado.

En las últimas horas, las negociaciones por Largie Ramazani han experimentado un giro decisivo. El acuerdo para una cesión simple desde el Leeds United ya está cerrado, aunque el Valencia intenta introducir una opción de compra para poder quedarse con el jugador en el futuro. Según avanzó Nacho Sanchís, este detalle es lo que está demorando el anuncio oficial.

Ramazani, belga de origen congoleño, quiere regresar a España tras una campaña en Inglaterra en la que ha sido partícipe en el ascenso del Leeds a la Premier. Eso sí, sin llegar a ser indiscutible. La llegada de Okafor al club inglés ha reducido sus opciones, y eso ha allanado la operación. El jugador, además, ya ha dado su visto bueno a vestir la camiseta del Valencia.

Corberán incluso ha pedido acelerar la incorporación para poder contar con él frente al Getafe este viernes en Mestalla, aunque eso suponga renunciar a la opción de compra. El técnico entiende que Ramazani puede ser determinante en un momento clave del arranque liguero.

La renovación de Diego López, otra gran noticia

Junto al inminente fichaje de Ramazani, el Valencia ha asegurado la continuidad de una de sus perlas. Diego López ha renovado hasta 2029, consolidándose como uno de los pilares del proyecto deportivo. Se une así a las ampliaciones de contrato de Javi Guerra y César Tárrega, tres canteranos que representan el presente y futuro del club.

Diego López debutó en 2022 con Gennaro Gattuso, pero fue Rubén Baraja quien le dio protagonismo real en la recta final de la temporada 2022-23. Sus tres goles en aquella serie de partidos resultaron decisivos para salvar al equipo del descenso. Desde entonces, ha disputado 92 encuentros oficiales, sumando 17 goles y 13 asistencias.

Además, ha tenido un papel importante con la selección española sub-21 y fue campeón olímpico en París 2024. Su renovación garantiza estabilidad a una plantilla necesitada de referentes y mantiene viva la apuesta por el talento local.

Dos piezas clave para las bandas

La combinación de Ramazani y Diego López da un salto cualitativo a las opciones de Corberán en los extremos. El belga aporta velocidad, desborde y verticalidad, mientras que el asturiano asegura llegada, regularidad y experiencia a pesar de su juventud.

Ambos podrían coincidir en el once en más de una ocasión, recordando incluso la dupla que formaron Ramazani y Umar Sadiq en el Almería. De hecho, por qué no, podrían volver a coincidir ambos en Mestalla. Hay que recordar que Umar Sadiq es ahora mismo la opción favorita para volver a reforzar la delantera valencianista.