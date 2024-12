Cop a sobre de la taula de Carlo Ancelotti davant l'Atalanta: Mai no havia passat

A Carlo Ancelotti no li tremola el pols. Les crítiques cap a la seva gestió aquesta temporada estaven caient a dolls, però l'italià ja fa molts anys que està en això del futbol i es manté ferm en la seva particular filosofia. La situació no està per experimentar, ja que el duel que té el Reial Madrid en una estoneta a Bèrgam és fonamental per mantenir-se viu a la Champions League.

Tot i això, les baixes són notòries i a Carletto no n'ha quedat cap altra que apanyar-se-les d'allò que tenia. Però, de passada, ha aprofitat per jugar-s'ho fent rotacions en alguna altra demarcació que no la requeria. La bona notícia és que el seu nen bonic, Vinicius, ja sembla del tot recuperat i sortirà de titular a dalt. També ho farà, és clar, Kylian Mbappé.

| Real Madrid

Una de les grans sorpreses és la titularitat de Brahim Díaz, a qui molts postulen a l'extrem dretà, completant la línia de tres atacants. Tot i això, el MARCA el situa més aviat al centre del camp, on, sorprenentment, no hi serà Luka Modric, deixant el seu lloc a una altra de les novetats, Dani Ceballos. Fede Valverde i Jude Bellingham també rondarà per aquí. És a dir, segons aquesta informació del diari esportiu, Carlo Ancelotti se la juga amb un 4-4-2, amb rombe al centre del camp, amb l'espanyol i el 'marroquí' de pivots, l'uruguaià per darrere d'ells i l'anglès de mitjapunta.

Sorpreses també a la defensa

Aquesta medul·lar és totalment inèdita a Carlo Ancelotti, a qui ja li costa confiar en algun dels suplents, imaginin-se en dos. Però això no és l'única novetat. Al centre de la defensa es repeteix una tendència que no acaba d'agradar part de la parròquia madridista. I és que, com ja va passar a Montilivi el cap de setmana, Tchouameni torna a ser titular en la posició de central i acompanyant Rüdiger, deixant així Asencio a la banca.

Molt poquet ha durat a la capital l'efecte del planter. La il·lusió era màxima amb la irrupció d'Asencio, però la realitat és que és l'últim en discòrdia per a Ancelotti. A la qual ha tornat Tchouameni, el seu defensa de reserva tot i ser centrecampista, el del planter ha tornat a veure minvat el seu protagonisme.

Sigui com sigui, és una nit transcendental per a l'esdevenir del Reial Madrid a la Champions League. Recordem que han perdut tres dels cinc duels disputats fins ara i amb tot just tres jornades al davant són al lloc 24, només un per sobre de la zona d'eliminació. Al davant tindran tot un Atalanta que encara no ha perdut a Champions, que és líder a la Sèrie A i que acumula nou victòries consecutives i 14 duels imbatut. Gairebé res.