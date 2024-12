Golpe encima de la mesa de Carlo Ancelotti ante el Atalanta: Nunca había pasado

A Carlo Ancelotti no le tiembla el pulso. Las críticas hacia su gestión esta temporada estaban cayendo a raudales, pero el italiano lleva ya muchos años en esto del fútbol y se mantiene firme en su particular filosofía. La situación no está como para experimentar, pues el duelo que tiene el Real Madrid en un ratito en Bérgamo es fundamental para mantenerse vivo en la Champions League.

No obstante, las bajas son notorias y a Carletto no le ha quedado otra que apañárselas de con lo que tenía. Pero, de paso, ha aprovechado para jugársela haciendo rotaciones en alguna otra demarcación que no la requería. La buena noticia es que su niño bonito, Vinicius, ya parece del todo recuperado y partirá de titular arriba. También lo hará, como no, Kylian Mbappé.

| Real Madrid

Una de las grandes sorpresas es la titularidad de Brahim Díaz, a quien muchos postulan en el extremo diestro, completando la línea de tres atacantes. No obstante, el MARCA le ubica más bien en el centro del campo, donde, sorprendentemente, no estará Luka Modric, dejando su lugar a otra de las novedades, Dani Ceballos. Fede Valverde y Jude Bellingham también rondará por ahí. Es decir, según esta información del periódico deportivo, Carlo Ancelotti se la juega con un 4-4-2, con rombo en el centro del campo, con el español y el 'marroquí' de pivotes, el charrúa por detrás de ellos y el inglés de mediapunta.

Sorpresas también en la zaga

Esta medular es totalmente inédita en Carlo Ancelotti, al que ya le cuesta confiar en alguno de los suplentes, imagínense en dos. Pero esta no es la única novedad. En el centro de la zaga se repite una tendencia que no termina de agradar a parte de la parroquia madridista. Y es que, como ya ocurrió en Montilivi el finde, Tchouameni vuelve a ser titular en la posición de central y acompañando a Rüdiger, dejando así a Asencio en la banca.

Muy poquito ha durado en la capital el efecto de la cantera. La ilusión era máxima con la irrupción de Asencio, pero la realidad es que es el último en discordia para Ancelotti. A la que ha vuelto Tchouameni, su zaguero de reserva pese a ser centrocampista, el canterano ha vuelto a ver mermado su protagonismo.

Sea como sea, es una noche trascendental para el devenir del Real Madrid en la Champions League. Recordemos que han perdido tres de los cinco duelos disputados hasta la fecha y con apenas tres jornadas por delante están en el puesto 24, tan solo uno por encima de la zona de eliminación. En frente tendrán a todo un Atalanta que todavía no ha perdido en Champions, que es líder en la Serie A y que acumula nueve victorias consecutivas y 14 duelos imbatido. Casi nada.