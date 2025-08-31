Cop fort per a Matías Almeyda al Sevilla: Salten totes les alarmes

El Sevilla ha saltat a Montilivi amb la pressió de canviar el rumb d'un inici complicat, però tot s'ha torçat molt aviat. Al minut 16, Ejuke s'ha retirat lesionat amb molèsties musculars, augmentant la preocupació al cos tècnic. L'equip andalús, que ja afrontava una infermeria plena, veu com la seva planificació trontolla a les primeres de canvi.
L'atacant nigerià arrossega un passat recent marcat pels problemes físics. La temporada anterior es va perdre fins a onze partits per lesions musculars, generant dubtes sobre la seva continuïtat al projecte. A l'última pretemporada també va patir un contratemps al flexor dret del maluc, que el va mantenir onze dies fora de la dinàmica grupal. Ara, quan s'esperava que pogués consolidar-se, torna a caure en un moment crític per a la plantilla de Matías Almeyda.
El club valora la seva velocitat i desequilibri, però la manca de regularitat compromet el seu impacte real en l'equip. La seva absència redueix encara més els recursos d'un equip amb poques solucions en atac.
Set baixes i la incertesa de Rubén Vargas
El Sevilla afronta aquest tram del campionat amb una llarga llista de jugadors a la infermeria. Lukebakio, Sow, Joan Jordán, Akor Adams, Nianzou i Januzaj continuen de baixa, als quals ara s'afegeix Ejuke. L'acumulació de problemes físics està condicionant la feina d'Almeyda, que gairebé no disposa de marge per introduir variants.
L'únic raig d'esperança ha estat Rubén Vargas, finalment recuperat a temps per ser titular a Montilivi. Tot i això, el seu futur roman a l'aire, ja que hi ha negociacions avançades per a la seva sortida cap al Villarreal. Perdre un futbolista d'aquesta qualitat suposaria un cop afegit per a una plantilla debilitada.
L'aturada internacional com a oportunitat de recuperació
El calendari concedeix una pausa que pot resultar providencial per als interessos del Sevilla. L'aturada internacional evita competició el cap de setmana vinent i l'equip no tornarà a jugar fins al 12 de setembre contra l'Elche al Ramón Sánchez-Pizjuán.
El club confia que diversos dels lesionats estiguin disponibles per a aquesta data, especialment peces clau com Sow o Lukebakio. El retorn d'alguns efectius permetria a Almeyda plantejar un equip més reconeixible i amb més profunditat en la seva proposta tàctica.
Això sí, malgrat aquesta mala nova en forma de lesió, avui és un dia feliç per al sevillisme. L'equip ha sumat el seu primer triomf del campionat; ha arribat a la tercera jornada. Amb això, sumen els primers tres punts de la temporada i, amb això, alleugen aquests dies convulsos plens d'incertesa total i absoluta. Els gols els han anotat Alfon González i Isaac Romero; el Sevilla celebra també la seva porteria a zero (0-2)
Això sí, aquests dies es continuen percebent especialment intensos, ja que hi ha diversos jugadors importants que podrien abandonar l'equip. A més del ja esmentat Rubén Vargas, també apunten a sortir Dodi Lukebakio (malgrat la seva lesió) i Juanlu. De fet, aquest segon ha estat avui suplent, un senyal inequívoc que és a la rampa de sortida.