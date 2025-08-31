Golpe muy duro para Matias Almeyda en el Sevilla: Saltan todas las alarmas

El Sevilla ha saltado a Montilivi con la presión de cambiar el rumbo de un inicio complicado, pero todo se ha torcido muy pronto. En el minuto 16, Ejuke se ha retirado lesionado con molestias musculares, aumentando la preocupación en el cuerpo técnico. El equipo andaluz, que ya afrontaba una enfermería repleta, ve cómo su planificación se tambalea a las primeras de cambio.

El atacante nigeriano arrastra un pasado reciente marcado por los problemas físicos. La temporada anterior se perdió hasta once partidos por lesiones musculares, generando dudas sobre su continuidad en el proyecto. En la última pretemporada también sufrió un percance en el flexor derecho de la cadera, que le mantuvo once días fuera de la dinámica grupal. Ahora, cuando se esperaba que pudiera consolidarse, vuelve a caer en un momento crítico para la plantilla de Matías Almeyda.

El club valora su velocidad y desequilibrio, pero la falta de regularidad compromete su impacto real en el plan ofensivo. Su ausencia reduce todavía más los recursos de un equipo con escasas soluciones en ataque.

Siete bajas y la incertidumbre de Rubén Vargas

El Sevilla afronta este tramo del campeonato con una larga lista de jugadores en la enfermería. Lukebakio, Sow, Joan Jordán, Akor Adams, Nianzou y Januzaj continúan de baja, a los que ahora se suma Ejuke. La acumulación de problemas físicos está condicionando el trabajo de Almeyda, que apenas dispone de margen para introducir variantes.

El único rayo de esperanza ha sido Rubén Vargas, finalmente recuperado a tiempo para ser titular en Montilivi. No obstante, su futuro permanece en el aire, ya que existen negociaciones avanzadas para su salida rumbo al Villarreal. Perder a un futbolista de esa calidad supondría un golpe añadido para una plantilla debilitada.

El parón internacional como oportunidad de recuperación

El calendario concede una pausa que puede resultar providencial para los intereses del Sevilla. El parón internacional evita competición el próximo fin de semana y el equipo no volverá a jugar hasta el 12 de septiembre contra el Elche en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

El club confía en que varios de los lesionados estén disponibles para esa fecha, especialmente piezas clave como Sow o Lukebakio. El regreso de algunos efectivos permitiría a Almeyda plantear un equipo más reconocible y con mayor profundidad en su propuesta táctica.

Eso sí, pese a esta mala nueva en forma de lesión, hoy es un día feliz para el sevillismo. El equipo ha sumado su primer triunfo del campeonato; ha llegado en la tercera jornada. Con esto, suman los primeros tres puntos de la temporada y, con ello, alivian estos convulsos días repletos de incertidumbre total y absoluta. Los goles los han anotado Alfon González e Isaac Romero; el Sevilla celebra también su portería a cero (0-2).

Eso sí, estos días se siguen percibiendo especialmente intensos, pues hay varios jugadores importantes que podrían abandonar el equipo. Además del ya mencionado Rubén Vargas, también apuntan a salir Dodi Lukebakio (pese a su lesión) y Juanlu. De hecho, este segundo ha sido hoy suplente, una señal inequívoca de que está en la rampa salida.