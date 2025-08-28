Golpe de efecto en la UD Almería: Ya tienen '9', se lo arrebatan al Olympiacos

El Almería llevaba semanas buscando un delantero centro que garantizara goles. La dirección deportiva se había fijado en distintos perfiles en Europa y Sudamérica. Finalmente, la apuesta llegó desde Brasil tras una dura puja internacional. La operación supone un golpe de autoridad en el mercado veraniego de Segunda División.

El club rojiblanco cerró el acuerdo en la recta final del mercado. El traspaso rondó los siete millones de euros, con el 70 % de los derechos adquiridos. La cifra confirma la ambición de la entidad presidida por Mohammed Al-Khereiji. Olympiacos también quiso hacerse con el jugador, pero se quedó atrás en la negociación.

El perfil de un atacante con proyección internacional

El delantero brasileño tiene 20 años y mide 1,84 metros. Formado en Palmeiras, debutó con el primer equipo y llegó a disputar la Copa Libertadores. Además, fue internacional en categorías juveniles con Brasil, confirmando su proyección como talento emergente.

| RCDE

El Almería confía en su polivalencia y capacidad para adaptarse al fútbol europeo. Técnicamente completo, destaca por su movilidad y lectura en el área rival. No es un ariete estático, sino un jugador dinámico con recursos para combinar. Por eso se le compara con perfiles como Charles o Luis Suárez.

La identidad del nuevo fichaje

Se trata de Thalys Henrique Gomes de Araújo, nacido en São Miguel dos Campos. Inició su carrera en el CRB U20 antes de fichar por Palmeiras en 2021. Allí firmó hasta 2029, con un valor de mercado que superaba los dos millones. Ahora aterriza en España como la gran esperanza ofensiva almeriense.

| Canva

El joven atacante ya había reconvertido su posición en Brasil. Pasó de media punta a delantero centro moderno, capaz de jugar entre líneas. Con pierna izquierda dominante, maneja bien ambas y se mueve hacia las bandas con soltura. Su evolución recuerda a otros arietes que triunfaron tras un cambio de rol.

Un movimiento estratégico en la planificación deportiva

El Almería repite una fórmula conocida: invertir en un ‘9’ joven para crecer. La estrategia consiste en lograr rendimiento inmediato y revalorización futura en el mercado. Darwin Núñez es el ejemplo más reciente de este modelo de negocio.

La llegada de Thalys responde a esa misma visión de club lanzadera. El equipo andaluz no solo busca ascender, también mantener estabilidad económica. Pagar siete millones por un jugador de 20 años es una inversión calculada. La cláusula de rescisión será elevada para asegurar un retorno financiero.

Expectativas altas para una temporada decisiva

El entrenador espera que el brasileño aporte goles y presencia en el área. Su fichaje libera presión a otros atacantes que habían asumido demasiada responsabilidad.La afición rojiblanca, ilusionada, lo recibirá como un referente inmediato del proyecto.

En Brasil muchos lo ven como un paso lógico en su carrera. La oportunidad de crecer en LaLiga y exhibirse en Europa resulta irresistible. Si confirma su potencial, podría convertirse en uno de los grandes nombres del mercado. Para el Almería, asegurar su fichaje es un triunfo estratégico en todos los sentidos.