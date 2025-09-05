Les dues jugadores del Barça Femení que són baixa per lesió contra l'Athletic

El Barça femení enceta la temporada amb un bloc més curt. L'estiu va estar marcat per nombroses sortides de jugadores importants. L'única incorporació destacada va ser Laia Aleixandri, procedent del Manchester City. Tot i això, l'equip va començar amb una golejada contundent.
El club va decidir no reforçar més posicions, apostant pel planter. Diverses joves ja han debutat a la Lliga amb bona nota. L'aposta de Pere Romeu és clara: confiança en el filial. La temporada serà exigent i necessitaran totes les peces disponibles.
Notícies mèdiques inesperades
En plena confiança cap al planter, van arribar notícies que compliquen el panorama. El club va emetre un comunicat oficial confirmant dues baixes sensibles. Una d'elles correspon a una de les estrelles ofensives. L'altra afecta directament una de les revelacions juvenils.
Caroline Graham Hansen pateix una lesió de lligaments al peu dret. La davantera noruega queda pendent de noves proves mèdiques. Clara Serrajordi, en canvi, pateix un esquinç al turmell esquerre. Totes dues seran baixa per al pròxim partit de Lliga F.
Repercussions a l'equip
Les lesions obliguen Pere Romeu a modificar el seu pla immediat. La baixa de Graham Hansen resta desequilibri i amenaça ofensiva al Barça. L'absència de Serrajordi complica la rotació al centre del camp. La plantilla, ja curta, s'enfronta a un repte més gran.
El temps estimat de recuperació de Serrajordi és de 2-3 setmanes. En el cas de la noruega encara no hi ha termini confirmat. La idea és que no arrisqui fins que es trobi en plena forma. El cos tècnic necessita reajustar rols de manera immediata.
Pròxim desafiament a San Mamés
El Barça visitarà l'Athletic Club en la segona jornada. El duel serà exigent, amb un rival físic i molt competitiu. El conjunt bilbaí destaca per la intensitat i les transicions ràpides. San Mamés sempre representa un escenari dur per a qualsevol visitant.
El Barça arriba després de golejar 8-0 l'Alhama en el debut.Aquell partit va mostrar el potencial ofensiu fins i tot amb una plantilla reduïda. Tanmateix, ara hauran d'afrontar el repte sense dues jugadores clau. El xoc servirà per mesurar la solidesa mental d'aquest grup.
Mirant al futur immediat
El calendari no dona respir amb Champions i Copa a l'horitzó. Romeu sap que necessitarà rotar i comptar amb totes les seves jugadores. El planter, de nou, tindrà un paper fonamental en aquest procés. Cada oportunitat per a les joves es converteix en experiència valuosa.
El missatge final del tècnic és de confiança i ambició. Assegura que l'equip segueix preparat per lluitar per tot. El Barça femení, tot i les dificultats, manté intacta la seva identitat competitiva. L'afició espera que les baixes siguin aviat només un record.