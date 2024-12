Cop dur per al Màlaga després d'un nou moviment del Barça

El Barça segueix a la recerca de fitxar talent jove davant de la difícil situació econòmica que travessa encara que a poc a poc vagi veient la llum al final del túnel. Per això porten temps seguint un dels jugadors sub 18 més prometedors que ha destacat a les categories inferiors del Màlaga i actualment està jugant al primer equip.

Estem parlant d'Antonio Cordero, jugador andalús pel qual molts clubs estan interessats entre ells el Reial Madrid, que a través de Solari s'ha reunit un parell d'ocasions amb el seu entorn per temptejar la situació. El Barça, mentrestant, prepara una oferta per avançar-se els competidors.

El Barça prepara una oferta pel jove davanter

Antonio Cordero acaba contracte el 2025 i davant de la multitud de clubs que s'han interessat pel prometedor davanter de 18 anys, al Barça tenen clar que volen que formi part de la plantilla i estan disposats a arribar als 2 milions d'euros (comptant variables) per fitxar-lo aquest mateix mes de gener i així avançar-se als competidors.

El jove davanter ha marcat 12 gols amb el filial malaguista la temporada passada i en aquest inici de campanya ja ha anotat 3 gols, tot i no ser titular a tots els partits.

| Instagram

El pla que té el Barça preparat en cas de fitxar-lo

Al Barça tenen molt clar que Robert Lewandowski continuarà sent el davanter titular la temporada que ve perquè el seu contracte es renovarà automàticament després de la disputa del 50% dels partits en aquest curs. Per això les possibilitats d'Antonio de tenir minuts és complicat, igual que li està passant a Pau Víctor que no està tenint gaires oportunitats.

I el que volen al Barça és que tingui minuts i no arribi per no jugar res de manera que el pla amb ell és que pugui entrar en dinàmica de primer equip, entrenant amb el primer equip i anant a les convocatòries però alternar i disputar els partits amb el filial perquè el noi no passi tota la temporada sense jugar.

Un cas similar al que va viure Marc Casadó la temporada passada, que va estar entrant en dinàmica del primer equip i assistint a moltes convocatòries però sense participar-hi i si més no s'ho esperava va aconseguir un lloc a l'onze i està rendint a un grandíssim nivell.

Antonio és un jugador ràpid, que li agrada combinar i associar-se, cosa que per al futbol combinatiu del Barça li pot anar molt bé i és un davanter amb diferents característiques que Robert Lewandowski, cosa que podria ajudar a jugar junts en un hipotètic futur.