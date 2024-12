Golpe duro para el Málaga tras un nuevo movimiento del Barça

El Barça sigue en busca de fichar talento joven ante la difícil situación económica que atraviesa aunque poco a poco vaya viendo la luz al final del túnel. Por eso llevan tiempo siguiendo a uno de los jugadores sub 18 más prometedores que ha destacado en las categorías inferiores del Málaga y actualmente está jugando en el primer equipo.

Estamos hablando de Antonio Cordero, jugador andaluz por el que muchos clubes están interesados entre ellos el Real Madrid, que a través de Solari se ha reunido en un par de ocasiones con su entorno para tantear su situación. El Barça, mientras tanto, prepara una oferta para adelantarse a sus competidores.

El Barça prepara una oferta por el joven delantero

Antonio Cordero termina contrato en 2025 y ante la multitud de clubes que se han interesado por el prometedor delantero de 18 años, en el Barça tienen claro que quieren que forme parte de la plantilla y están dispuestos a llegar a los 2 millones de euros (contando variables) para ficharlo este mismo mes de enero y así adelantarse a sus competidores.

El joven delantero ha marcado 12 goles con el filial malaguista la pasada temporada y en este inicio de campaña ya ha anotado 3 goles, a pesar de no ser titular en todos los encuentros.

El plan que tiene el Barça preparado en caso de ficharlo

En el Barça tienen muy claro que Robert Lewandowski seguirá siendo el delantero titular la próxima temporada porque su contrato se renovará automáticamente tras la disputa del 50% de los partidos en este curso. Por lo que las posibilidades de Antonio de tener minutos es complicado, al igual que le está pasando a Pau Víctor que no está teniendo muchas oportunidades.

Y lo que quieren en el Barça es que tenga minutos y no llegue para no jugar nada por lo que el plan con él es que pueda entrar en dinámica de primer equipo, entrenando con el primer equipo y yendo a las convocatorias pero alternar y disputar los partidos con el filial para que el chico no se pase toda la temporada sin jugar.

Un caso similar a lo que vivió Marc Casadó la temporada pasada, que estuvo entrando en dinámica del primer equipo y asistiendo a muchas convocatorias pero sin participar y cuando menos se lo esperaba consiguió hacerse con un puesto en el once y está rindiendo a un grandísimo nivel.

Antonio es un jugador rápido, que le gusta combinar y asociarse, algo que para el fútbol combinativo del Barça le puede ir muy bien y es un delantero con diferentes características que Robert Lewandowski, lo que podría ayudar a que jugaran juntos en un hipotético futuro.