Transcendeixen els motius d’un fitxatge llastrat de l’Atleti: ‘T’atiparàs de córrer’

L'Atlètic de Madrid va viure un estiu de 2024 marcat per la dificultat de tancar incorporacions de pes. En aquella finestra, diversos noms van sonar per reforçar l'equip de Diego Simeone, però alguns van acabar esfumant-se en el tram final. Un dels casos més significatius i transcendents va ser el d'un internacional espanyol que, segons ha revelat Paco García Caridad a El Chiringuito, va arribar a estar molt a prop del Metropolitano.
El periodista va revelar que aquest jugador va buscar consell en un compatriota amb experiència a l'Atlètic. La resposta va ser tan clara com descoratjadora: “t'inflaràs a córrer i res més que a córrer”. Un missatge que reflecteix l'exigència física del sistema del Cholo, on la intensitat, la disciplina tàctica i l'entrega defensiva són innegociables.
Tot i que no va voler dir el seu nom directament, les pistes eren evidents. El jugador en qüestió era Mikel Merino. Després de brillar a la Real Sociedad i a la Selecció Espanyola, va optar finalment per acceptar la proposta de l'Arsenal en lloc de la de l'Atlètic.
El contrast amb l'Arsenal i la decisió final
A Londres va trobar un context completament diferent. Sota les ordres de Mikel Arteta, l'Arsenal li va oferir un rol protagonista en un equip que prioritza la possessió, el joc associatiu i la creativitat al camp rival. Un entorn ideal per a un migcampista amb visió de joc i capacitat per arribar des de la segona línia.
La diferència d'estils entre ambdós clubs va resultar determinant. Mentre a Madrid se li hauria exigit un esforç constant sense pilota i un paper més limitat en la creació, a Anglaterra va trobar la confiança i el protagonisme que buscava. Aquesta circumstància va inclinar definitivament la balança cap a l'Emirates Stadium.
El debat sobre l'estil de l'Atlètic segueix viu i es reflecteix en els seus partits recents. Sense anar més lluny, davant l'RCD Espanyol diumenge, l'equip va tornar a donar prioritat a la defensa després d'avançar-se en el marcador, mostrant la mateixa tendència de sempre. I que comença a desencantar. Aquest estil, que tants èxits ha donat durant més d'una dècada, també genera dubtes en jugadors creatius que busquen un rol més lliure. Per a Merino, aquest va ser el factor clau que el va allunyar de Simeone.
Una operació que podia canviar el projecte matalasser
Si s'hagués concretat, el fitxatge del navarrès hauria suposat un salt qualitatiu per al centre del camp colchonero. Tanmateix, l'exigència del model del Cholo i la manca d'atractiu ofensiu van pesar més que l'interès esportiu. Finalment, Merino es va convertir en una de les incorporacions estrella de l'Arsenal el 2024, consolidant-se com a peça clau a la Premier League.