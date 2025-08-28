Golpe para Bordalás después de Uche: En la Premier quieren a otro titular del Getafe

El Getafe vive días de máxima tensión en el mercado de fichajes. Tras la posible marcha de Christantus Uche, ahora otro pilar de José Bordalás aparece en la órbita de la Premier League. El club azulón, que ha comenzado LaLiga con dos sorprendentes victorias, podría ver cómo el proyecto se tambalea a pocos días del cierre del mercado.

Y es que según informó el Daily Telegraph, el Nottingham Forest ha situado a David Soria en su lista de prioridades para reforzar la portería. El guardameta de 32 años, con contrato en vigor hasta junio de 2026, ha sido titular indiscutible en los dos primeros partidos de la temporada frente a Celta y Sevilla. Ambos terminaron con triunfo azulón.

El club inglés busca competencia en la portería y considera al exsevillista una oportunidad de mercado. Su experiencia en LaLiga y en competiciones europeas lo convierten en una alternativa fiable. Sin embargo, en Getafe cuentan con él como pieza clave para el curso.

Bordalás confía en Soria como líder bajo palos

Desde la pretemporada, Soria ha disputado todos los minutos, incluido el estreno oficial, lo que confirma la plena confianza de Bordalás en el madrileño. En el Coliseum no contemplan desprenderse de su portero salvo que llegue una oferta imposible de rechazar. El dilema es evidente: aceptar una propuesta millonaria en la recta final del mercado o mantener la estabilidad de una plantilla ya debilitada por otras posibles salidas relevantes.

El conjunto azulón ha perdido a varios nombres importantes durante esta ventana. Omar Alderete puso rumbo al Sunderland a cambio de 11,6 millones de euros, mientras que Carles Aleñá fichó por el Alavés. Además, Jonathan Silva y Yellu Santiago abandonaron el club libres, Juan Berrocal se marchó cedido al Atlanta de la MLS, y veteranos como Allan Nyom y Juan Bernat también dijeron adiós.

Con tantas bajas, el margen de maniobra es mínimo. Y la posible doble salida de Uche y Soria encendería todas las alarmas a falta de tan solo una semana para el cierre del mercado.

Uche, otra incógnita en el Coliseum

El futuro de Christantus Uche sigue en el aire. El delantero de 22 años interesa a los Wolves, que negocian con el Getafe su fichaje. Bordalás lo alineó como titular frente al Sevilla, señal de que aún cuenta con él, pero el desenlace podría resolverse en cuestión de horas. La posible pérdida de dos titulares al mismo tiempo complicaría los planes del técnico, que había encontrado un once sólido para iniciar la campaña.

El Getafe afronta la última semana de agosto con más preguntas que certezas. La Premier League acecha a sus figuras y la dirección deportiva azulona trabaja para no perder el equilibrio de una plantilla que ya ha sufrido demasiadas bajas importantes. Si finalmente se concretan las salidas de Uche y Soria, Bordalás se vería obligado a reconstruir la columna vertebral del equipo en tiempo récord. En caso contrario, la continuidad de ambos sería celebrada como un triunfo en un mercado en el que cada día cuenta.