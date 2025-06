Cop dur per a l'Atlético de Madrid: A Simeone se li escapa un fitxatge

L'Atlètic de Madrid s'enfronta a un mercat de fitxatges crucial, on la necessitat de reforçar certes posicions xoca amb la política de contenció econòmica del club. Una de les demarcacions prioritàries és el lateral esquerre, on jugadors com Reinildo, Javi Galán i César Azpilicueta no han acabat de convèncer Diego Simeone. En aquest context, el nom de Miguel Gutiérrez, actual jugador del Girona FC, havia guanyat força com a possible incorporació, segons havien informat diversos mitjans esportius.

Miguel Gutiérrez: una opció descartada pel seu elevat cost

L'interès de l'Atlètic per Gutiérrez no és nou. Tanmateix, segons informacions de Relevo, el club matalasser ha decidit descartar el seu fitxatge a causa del preu alt exigit pel Girona. Tot i que la clàusula de rescissió del jugador és de 35 milions d'euros, el Girona estava disposat a negociar per una xifra propera als 20 milions. Aquest import es dividiria a parts iguals entre el Girona i el Real Madrid, que encara posseeix el 50% dels drets del futbolista.

L'Atlètic, fidel a la seva política de fitxatges responsables, ha considerat que aquesta inversió no s'ajusta als seus paràmetres financers, especialment tenint en compte altres prioritats a la plantilla, que sí que requeriran de més esforç monetari.

El futur de Gutiérrez: entre Itàlia i l'espera del Real Madrid

Descartada l'opció de l'Atlètic, el futur de Miguel Gutiérrez continua sent incert. El jugador, que ha completat una temporada destacada amb el Girona, participant en 36 partits i sumant dos gols i sis assistències, ha despertat l'interès de diversos clubs europeus.

El Nàpols es perfila com un dels principals candidats per fer-se amb els seus serveis, havent ofert un contracte de quatre temporades amb un salari anual de 2 milions d'euros. Tanmateix, el Girona ha rebutjat una primera oferta de 15 milions més variables, esperant una proposta que s'acosti més a les seves expectatives.

D'altra banda, el Real Madrid, que manté un dret de tempteig sobre el jugador, podria igualar qualsevol oferta rebuda per Gutiérrez. Tot i que el club blanc no ha mostrat una intenció clara de recuperar el lateral, el seu agent ha manifestat públicament el desig del jugador de tornar al Santiago Bernabéu.

Mentrestant, el Girona FC es troba en plena planificació de la pròxima temporada. Després d'una campanya exigent, l'entrenador Míchel ha reconegut la necessitat de fer canvis a la plantilla. La sortida de jugadors clau com Miguel Gutiérrez obligarà el club a buscar substituts que mantinguin el nivell competitiu de l'equip.