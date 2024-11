Golpe encima de la mesa de Hansi Flick: Clara decisión que afecta a Torre y Lamine

Pablo Torre llegó al Barça con altas expectativas, pero su rendimiento ha sido irregular desde su incorporación. Su adaptación al estilo de juego del equipo ha sido complicada, limitando sus minutos en el campo. La falta de continuidad le ha impedido mostrar su verdadero potencial y consolidarse en el equipo.

La competencia en el mediocampo del Barça dificulta que Torre encuentre oportunidades para destacar. Hansi Flick no le ha dado protagonismo constante en los partidos. Sin minutos regulares, resulta difícil para el jugador ganar confianza y adaptarse al alto nivel del club.

Torre muestra destellos de calidad, pero necesita más tiempo en el campo para desarrollarse. Su juventud le otorga margen para mejorar. Sin embargo, si no logra continuidad, podría buscar alternativas para progresar fuera del Barça.

No aprovecha la oportunidad en el partido de hoy

El día de hoy, Hansi Flick ha decidido apostar por varios futbolistas en el once titular contra la UD Las Palmas. No obstante, la jugada no le ha salido nada bien y hemos visto una de las peores primeras parte del conjunto azulgrana esta temporada.

| FCB

El principal señalado por Hansi Flick ha sido Pablo Torre, quién salía de inicio en el encuentro y ha acabado siendo sustituido tras el pitido final en el primer tiempo. El joven futbolista tenía una oportunidad única para aprovechar el voto de confianza que le ha dado Flick, aunque no lo ha sabido aprovechar.

Torre ha actuado en la parte ofensiva, donde más cómodo se encuentra, cerca del extremo izquierdo. No obstante, su incidencia en el juego ha sido mínima, y no ha sabido conectar en la medular con jugadores como Gavi, Pedri o Fermín.

Esto ha hecho que Flick haya decidido sustituirle en el entretiempo, dándole entrada a un Lamine Yamal que no ha tardado en hacer más que Pablo en el terreno de juego.

Una indirecta a Frenkie de Jong

Muchos han entendido la titularidad de Pablo Torre como un mensaje hacia Frenkie de Jong, quién lleva unos últimos partidos a un muy bajo nivel. El jugador holandés acabó saliendo pitado en el último encuentro del F.C Barcelona en Montjuic por su mala actitud y su bajo estado físico.

El día de hoy todo apuntaba a que De Jong seria titular tras la expulsión de Marc Casadó en Balaídos contra el Celta de Vigo. No obstante, el técnico alemán ha apostado por retrasar a Pedri a la base de la jugada y darle la titularidad a Pablo Torre.

El ex del Racing de Santander, pero, como hemos dicho, no ha dado el nivel que Flick esperaba de él. Veremos pues, si en los próximos partidos vuelve a tener más oportunidades o si De Jong acaba pasando por delante de él en la rotación.